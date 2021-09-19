Как сообщает корреспондент «Фонтанки», на участке, где возникла пауза из-за нестыковок в количестве бюллетеней, вскрыли сейф-пакет. В нем обнаружились около 200 бюллетеней по каждому из 4 списков голосования, всего — порядка 800. Председатель комиссии Валерия Лебедева заявила, что 18 сентября в компании члена комиссии с правом совещательного голоса обошла около 100 избирателей, которые проголосовали на дому. Зампред Наталья Лебедева предложила проголосовать и признать бюллетени действительными, однако в итоге четыре члена УИК проголосовали «против».
Бюллетени внутри пакета лежали аккуратными стопками по цветам. При разборе выяснилось, что «партийная» часть — целиком в пользу «Единой России». По одномандатным округам 100% человек якобы проголосовали за Михаила Барышникова (в ЗакС) и за Александра Тетердинко (в Госдуму).
Венера Галеева/«Фонтанка.ру»
Ранее на участок приехали следователи, посреди дня там закончились бюллетени. Член ТИК 26 с правом решающего голоса Дмитрий Иевлев предположил, что с участка бесследно пропали более 400 бюллетеней. С подсчетами возникла пауза из-за неправильно подшитых книг избирателей. «Фонтанка» продолжает следить за ситуацией.