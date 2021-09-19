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На участке в Горелово, где закончились бюллетени, стало еще интереснее. Бюллетени нашлись, они разложены по цветам и отданы за одну партию

Увлекательный сюжет на избирательном участке № 1185 продолжает делать новые повороты. Из сейф-пакета извлекли под тысячу использованных бюллетеней от «надомников», аккуратнее сложить их было сложно.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», на участке, где возникла пауза из-за нестыковок в количестве бюллетеней, вскрыли сейф-пакет. В нем обнаружились около 200 бюллетеней по каждому из 4 списков голосования, всего — порядка 800. Председатель комиссии Валерия Лебедева заявила, что 18 сентября в компании члена комиссии с правом совещательного голоса обошла около 100 избирателей, которые проголосовали на дому. Зампред Наталья Лебедева предложила проголосовать и признать бюллетени действительными, однако в итоге четыре члена УИК проголосовали «против».

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Бюллетени внутри пакета лежали аккуратными стопками по цветам. При разборе выяснилось, что «партийная» часть — целиком в пользу «Единой России». По одномандатным округам 100% человек якобы проголосовали за Михаила Барышникова (в ЗакС) и за Александра Тетердинко (в Госдуму).

Венера Галеева/«Фонтанка.ру»

Ранее на участок приехали следователи, посреди дня там закончились бюллетени. Член ТИК 26 с правом решающего голоса Дмитрий Иевлев предположил, что с участка бесследно пропали более 400 бюллетеней. С подсчетами возникла пауза из-за неправильно подшитых книг избирателей. «Фонтанка» продолжает следить за ситуацией.

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Комментарии (9)

ШАХ
Нифига это не выборы...
Доверчивый_5e4ce296a0900
Вот так вороватая сволочь цепляется за свое сытное корыто.
simak
Прямо сейчас на РИА Новости, голосование по одномандатным округам: Москва: КПРФ - 29,75%, ЕР - 39,33%, СР - 8%. К утру цифры, конечно, другие будут. Но пока куют...
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