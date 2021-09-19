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На УИК 1185, где в разгар голосования закончились бюллетени, перепутали обложки и содержание книг избирателей

На УИК №1185 в Горелово, где в 16 часов закончились бюллетени для голосования, новая беда – комиссия не знает, как подсчитать избирателей и понять, кому и какие бюллетени были выданы.

Оказалось, что книги избирателей подшиты неправильно – все четыре обложки списков голосования за кандидатов в Госдуму подшиты к спискам, в шапке которых значится выдача бюллетеней для голосования за кандидатов в ЗакС. И наоборот.

Председатель комиссии Валерия Лебедева, ее заместитель Наталья Лебедева и секретарь Эльвира Егорова, когда это выяснилось, ушли в своё помещение. Зампред Наталья Соколова на вопрос, почему она не участвует в процессе осмотра книг, ответила просто: «Да я надеюсь, вы все это признаете недействительным, и мы разойдёмся пораньше».

ТИК 26 выдал на УИК 1185 по 700 бюллетеней каждого вида. В разгар третьего дня голосования оказалось, что бюллетени для голосования за кандидатов в Госдуму закончились, а для голосования за кандидатов в ЗакС осталось около 10 бюллетеней. При этом, по словам председателя Валерии Лебедевой, данные о явке комиссия передавала в ТИК в последний раз в 13:30 19 сентября.

Явка на выборах в Госдуму на участке составила 222 человека, на выборах в ЗакС – 221. Ещё 20 человек проголосовали на дому. По оценке члена ТИК 26 с правом решающего голоса Дмитрия Иевлева, на участке бесследно исчезли порядка 400 комплектов бюллетеней.

17, 18 и 19 сентября в Петербурге прошли выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длилось три дня. Часть горожан также выбирали депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское». Выборы в городской и федеральный парламент были в смешанном формате: половина депутатов избиралась по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

Одномандатных округов в Государственную думу восемь, в Законодательное собрание — 25. В выборах в Законодательное собрание участвовали восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости.

В Госдуму, помимо перечисленных, ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров. По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.

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Комментарии (2)

Маргaрита
Похоже что голосование проходило в учреждении для умственно отсталых :
"... комиссия не знает, как подсчитать избирателей и понять, кому и какие бюллетени были выданы.

Оказалось, что книги избирателей подшиты неправильно – все четыре обложки списков голосования за кандидатов в Госдуму подшиты к спискам, в шапке которых значится выдача бюллетеней для голосования за кандидатов в ЗакС. И наоборот. "
264940801
И в избиркоме воры! Нужно все отменить и виновных в растрате привлечь к ответсвенности.
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