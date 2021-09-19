На УИК 1185, где в разгар голосования закончились бюллетени, перепутали обложки и содержание книг избирателей

На УИК №1185 в Горелово, где в 16 часов закончились бюллетени для голосования, новая беда – комиссия не знает, как подсчитать избирателей и понять, кому и какие бюллетени были выданы.



Оказалось, что книги избирателей подшиты неправильно – все четыре обложки списков голосования за кандидатов в Госдуму подшиты к спискам, в шапке которых значится выдача бюллетеней для голосования за кандидатов в ЗакС. И наоборот.



Председатель комиссии Валерия Лебедева, ее заместитель Наталья Лебедева и секретарь Эльвира Егорова, когда это выяснилось, ушли в своё помещение. Зампред Наталья Соколова на вопрос, почему она не участвует в процессе осмотра книг, ответила просто: «Да я надеюсь, вы все это признаете недействительным, и мы разойдёмся пораньше».

