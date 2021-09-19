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Следственный комитет работает в УИК 1185 в Горелово. Там бесследно исчезли более 400 бюллетеней

Следователи пришли в УИК в Горелово, где пропали бюллетени

В УИК № 1185 работает Следственный комитет. Там в середине последнего дня выборов закончились бюллетени для голосования за кандидатов в депутаты в Госдуму, а для выборов в ЗакС осталось не более 10–15 штук. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки».

Для голосования на УИК было выдано по 700 бюллетеней каждого вида. В списках избирателей там числится 980 человек.

«17 сентября на дому проголосовало по документам не более 20 человек, 19 сентября — 9 человек. Но сегодня обнаружился реестр, согласно которому на дому 18 сентября проголосовали 153 человека, — говорит член комиссии с правом совещательного голоса Дмитрий Нестеров. — Явка на 14:00 за сегодня составила 90 человек, за три дня 184 человека».

Венера Галеева/«Фонтанка.ру»

Но член ТИК 26 с правом решающего голоса Дмитрий Иевлев отметил, что, таким образом, с участка бесследно пропали более 400 бюллетеней. В настоящее время избирателей просят запастись терпением. Голосование на участке невозможно.

Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру»
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UPD: Около 18:45 из ТИК привезли 100 бюллетеней, процесс голосования возобновился.

«Фонтанка» продолжает следить за ходом выборов. Нам пригодится ваша помощь. Рассказывайте о своих впечатлениях от голосования и происходящего на избирательных участках, а также присылайте фото и видео.

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Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру»

17, 18 и 19 сентября в Петербурге проходят выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длится три дня. Часть горожан также смогут выбрать депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское». Выборы в городской и федеральный парламент проходят в смешанном формате: половина депутатов избирается по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

Одномандатных округов в Государственную думу 8, в Законодательное собрание — 25. В выборах в Законодательное собрание участвуют восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости.

В Госдуму помимо перечисленных — ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров. По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.

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Комментарии (1)

закоренелый ленинградец
Зачем сразу следственный комитет ? Достаточно тройки НКВД. Не сумел объяснить куда делись бюллетени - к стенке. И выборы станут честными и народ активно голосовать пойдёт.
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