В УИК № 1185 работает Следственный комитет. Там в середине последнего дня выборов закончились бюллетени для голосования за кандидатов в депутаты в Госдуму, а для выборов в ЗакС осталось не более 10–15 штук. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки».
Для голосования на УИК было выдано по 700 бюллетеней каждого вида. В списках избирателей там числится 980 человек.
«17 сентября на дому проголосовало по документам не более 20 человек, 19 сентября — 9 человек. Но сегодня обнаружился реестр, согласно которому на дому 18 сентября проголосовали 153 человека, — говорит член комиссии с правом совещательного голоса Дмитрий Нестеров. — Явка на 14:00 за сегодня составила 90 человек, за три дня 184 человека».
Венера Галеева/«Фонтанка.ру»
Но член ТИК 26 с правом решающего голоса Дмитрий Иевлев отметил, что, таким образом, с участка бесследно пропали более 400 бюллетеней. В настоящее время избирателей просят запастись терпением. Голосование на участке невозможно.
UPD: Около 18:45 из ТИК привезли 100 бюллетеней, процесс голосования возобновился.
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