В УИК № 1185 работает Следственный комитет. Там в середине последнего дня выборов закончились бюллетени для голосования за кандидатов в депутаты в Госдуму, а для выборов в ЗакС осталось не более 10–15 штук. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки».



Для голосования на УИК было выдано по 700 бюллетеней каждого вида. В списках избирателей там числится 980 человек.

«17 сентября на дому проголосовало по документам не более 20 человек, 19 сентября — 9 человек. Но сегодня обнаружился реестр, согласно которому на дому 18 сентября проголосовали 153 человека, — говорит член комиссии с правом совещательного голоса Дмитрий Нестеров. — Явка на 14:00 за сегодня составила 90 человек, за три дня 184 человека».

