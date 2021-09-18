Омбудсмену Петербурга поступило почти три сотни сообщений о нарушениях на выборах

«От членов территориальных и участковых избирательных комиссий и наблюдателей поступило 269 сообщений о нарушениях, требующих дополнительной проверки и правовой оценки со стороны ЦИК РФ, СПбИК и правоохранительных органов», — говорится в заявлении.



Люди сообщали о «каруселях» на разных участках, вбросах и их попытках, нарушении при надомном голосовании и нападении на члена одной из УИК. Среди других жалоб: препятствование работе членов УИК и наблюдателей от политических партий, запрет членам УИК вести фото- и видеосъемку, признаки принуждения к голосованию и отсутствие освещения в помещениях с бюллетенями.