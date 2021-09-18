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Омбудсмену Петербурга поступило почти три сотни сообщений о нарушениях на выборах

На горячую линию уполномоченного по права человека в Петербурге по состоянию на 19:00 18 сентября поступило 269 обращений по поводу нарушений во время выборов. Об этом сообщили в аппарате городского омбудсмена Александра Шишлова.

«От членов территориальных и участковых избирательных комиссий и наблюдателей поступило 269 сообщений о нарушениях, требующих дополнительной проверки и правовой оценки со стороны ЦИК РФ, СПбИК и правоохранительных органов», — говорится в заявлении.

Люди сообщали о «каруселях» на разных участках, вбросах и их попытках, нарушении при надомном голосовании и нападении на члена одной из УИК. Среди других жалоб: препятствование работе членов УИК и наблюдателей от политических партий, запрет членам УИК вести фото- и видеосъемку, признаки принуждения к голосованию и отсутствие освещения в помещениях с бюллетенями.

«Фонтанка» рассказывала, что на одном из избирательных участков в Петербурге во время голосования вскрыли сейф. Произошедшее зафиксировала камера, обзор которой старательно пытались заслонить.

За полтора дня выборов, по данным Санкт-Петербургской избирательной комиссии, были пресечены две попытки вброса бюллетеней. Один из случаев оказался связан с дочерью спикера петербургского ЗакСа Вячеслава Макарова. Свидетелем «каруселей» становился и корреспондент «Фонтанки».

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в первой половине дня 18 сентября сообщала, что выборы проходят спокойно и к ним на горячую линию поступило 83 звонка.

17, 18 и 19 сентября в Петербурге проходят выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длится три дня. «Фонтанка» следит за ходом выборов. Нам пригодится ваша помощь. Рассказывайте о своих впечатлениях от голосования и происходящего на избирательных участках, а также присылайте фото и видео. Ждем ваши сообщения: — в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram по номеру +7 (995) 600–19–61; — на почтовый ящик 2021@fontanka.ru.

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Комментарии (3)

Nik_Tar
А не является нарушением, что Уполномоченный по правам человека агитирует за одну из партий? Он вроде по закону должен быть беспристрастным и вне политических объединений .
lamer
Как-то слабовато провокаторы со светлыми лицами работают по дискредитации выборов, маловаты и мелковаты нарушения.
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