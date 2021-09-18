Избирательные участки 18 сентября открылись на фоне данных о явке: за пятницу в Петербурге бюллетени получили порядка
Памфилова также заявила, что ни одно нарушение на выборах не останется безнаказанным. Таким образом, осталось понять, что избиркомы вообще признают нарушениями. ГИК продолжает стоять на своем: сообщений в телеграме и соцсетях много, подтверждается минимум, «карусели» и вбросы пресекаются.
Нескольких предполагаемых «карусельщиков» действительно выловили в течение дня. За некоторыми пришлось побегать.
Максим Иванов
За другими — ходить двое суток, благо стильный образ не позволял затеряться в толпе.
В Графском переулке член комиссии Виктор Перов собрал классический альбом: организованно передвигающаяся группа людей, недовольные сотрудники УИК
Виктор Перов
Комичным, если кому-то все еще от этого смешно, показался инцидент в Московском районе. Спорную ситуацию с непонятным бюллетенем там решили экстравагантно: попросили всех на выход на время санобработки, а видеокамера на это время странным образом оказалась заслонена невесть откуда взявшейся картонкой. На место приехала полиция.
предоставил Василий Дьяченко
Задерживали не только посторонних. В Красногвардейском районе полиция увезла члена комиссии, после того как глава УИК обвинила его в невыдаче бюллетеня надомнику. Похожим образом день провела экс-глава штаба Навального* Наталья Фатьянова: она оказалась в эпицентре внезапно разгоревшейся драки, что дало полиции повод задержать ее, а потом отпустить без протокола.
«Фонтанка» нашла и другие примеры: участок
На участках созданы специальные условия для избирателей с ограниченными возможностями: таких в городе
19 сентября — последний день из трех отпущенных на голосование за кандидатов в Госдуму и Законодательное собрание. «Фонтанка» продолжает следить за ходом выборов. Нам пригодится ваша помощь. Рассказывайте о своих впечатлениях от голосования и происходящего на избирательных участках, а также присылайте фото и видео.
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