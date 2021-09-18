FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +9
72.56р85.46р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
0
Печать

Сувениры, забеги и прозрачность через картонку. Петербург медленно раскачивается на выборах

Завершился второй день голосования в Петербурге

Петербуржцы проявили минимум активности на выборах в Госдуму на фоне остальных регионов, сказала глава ЦИК Элла Памфилова.

Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Избирательные участки 18 сентября открылись на фоне данных о явке: за пятницу в Петербурге бюллетени получили порядка 12 % избирателей.


Памфилова также заявила, что ни одно нарушение на выборах не останется безнаказанным. Таким образом, осталось понять, что избиркомы вообще признают нарушениями. ГИК продолжает стоять на своем: сообщений в телеграме и соцсетях много, подтверждается минимум, «карусели» и вбросы пресекаются.

ПоделитьсяПоделиться

Нескольких предполагаемых «карусельщиков» действительно выловили в течение дня. За некоторыми пришлось побегать.

Максим Иванов

За другими — ходить двое суток, благо стильный образ не позволял затеряться в толпе.

Фото: Наблюдатели Петербурга
ПоделитьсяПоделиться

В Графском переулке член комиссии Виктор Перов собрал классический альбом: организованно передвигающаяся группа людей, недовольные сотрудники УИК № 2207, молчащая сотрудница полиции.

Виктор Перов

Комичным, если кому-то все еще от этого смешно, показался инцидент в Московском районе. Спорную ситуацию с непонятным бюллетенем там решили экстравагантно: попросили всех на выход на время санобработки, а видеокамера на это время странным образом оказалась заслонена невесть откуда взявшейся картонкой. На место приехала полиция.

предоставил Василий Дьяченко

Задерживали не только посторонних. В Красногвардейском районе полиция увезла члена комиссии, после того как глава УИК обвинила его в невыдаче бюллетеня надомнику. Похожим образом день провела экс-глава штаба Навального* Наталья Фатьянова: она оказалась в эпицентре внезапно разгоревшейся драки, что дало полиции повод задержать ее, а потом отпустить без протокола.


«Фонтанка» нашла и другие примеры: участок № 1916 пытается избавиться от печальной репутации бойцовского клуба и обзавелся лишними цифровыми глазами. Возможно, по таким участкам и передвигаются международные наблюдатели и члены ЦИК. По крайней мере, они в один голос говорят о прозрачности выборов, отсутствии нарушений и использования административного ресурса. Организованы выборы, по их словам, тоже блестяще. В Петербурге дебютантам голосования раздают сувениры.

На участках созданы специальные условия для избирателей с ограниченными возможностями: таких в городе 14 %, так что ГИК провел работы со Всероссийским обществом глухих и Всероссийским обществом слепых, а также обеспечил перенос избирательных участков со вторых этажей на первые. К избирательным участкам прикреплены волонтеры, которые помогают петербуржцам с инвалидностью.

19 сентября — последний день из трех отпущенных на голосование за кандидатов в Госдуму и Законодательное собрание. «Фонтанка» продолжает следить за ходом выборов. Нам пригодится ваша помощь. Рассказывайте о своих впечатлениях от голосования и происходящего на избирательных участках, а также присылайте фото и видео.

Ждем ваши сообщения: — в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram по номеру +7 (995) 600–19–61; — на почтовый ящик 2021@fontanka.ru.

*признан в РФ экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году.

Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
Фото: Наблюдатели Петербурга

17, 18 и 19 сентября в Петербурге проходят выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длится три дня. Часть горожан также смогут выбрать депутатов муниципальных советов МО Автово и МО Ланское. Выборы в городской и федеральный парламент проходят в смешанном формате: половина депутатов избирается по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

Одномандатных округов в Государственную думу 8, в Законодательное собрание — 25. В выборах в Законодательное собрание участвуют восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости.

В Госдуму помимо перечисленных — ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров. По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.

© Фонтанка.Ру

По теме (10)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний