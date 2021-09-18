Памфилова также заявила, что ни одно нарушение на выборах не останется безнаказанным. Таким образом, осталось понять, что избиркомы вообще признают нарушениями. ГИК продолжает стоять на своем: сообщений в телеграме и соцсетях много, подтверждается минимум, «карусели» и вбросы пресекаются.

Комичным, если кому-то все еще от этого смешно, показался инцидент в Московском районе . Спорную ситуацию с непонятным бюллетенем там решили экстравагантно: попросили всех на выход на время санобработки, а видеокамера на это время странным образом оказалась заслонена невесть откуда взявшейся картонкой. На место приехала полиция.

Задерживали не только посторонних. В Красногвардейском районе полиция увезла члена комиссии, после того как глава УИК обвинила его в невыдаче бюллетеня надомнику. Похожим образом день провела экс-глава штаба Навального* Наталья Фатьянова: она оказалась в эпицентре внезапно разгоревшейся драки, что дало полиции повод задержать ее, а потом отпустить без протокола.

