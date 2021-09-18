Почти 80 тысяч петербуржцев впервые получили возможность проголосовать на проходящих выборах в Госдуму и Законодательное собрание. Для них в избиркомах приготовили подарки.

«В этом году впервые могут реализовать свое избирательное право 78 446 петербуржцев, которые родились в период с 9 сентября 2001 года до 19 сентября 2003 года, — рассказал журналистам член ГИК Юрий Кузьмин. — Конечно, для них это особые впечатления. Еще один этап вхождения во взрослую жизнь. Поэтому во всех районах для них приготовлены небольшие памятные сувениры». Под сувенирами подразумеваются термокружки, кардхолдеры, значки, держатели для телефонов, в некоторых районах — Конституция.