Почти 80 тысяч петербуржцев впервые получили возможность проголосовать на проходящих выборах в Госдуму и Законодательное собрание. Для них в избиркомах приготовили подарки.
«В этом году впервые могут реализовать свое избирательное право
Кому чашка, кому Конституция. Дебютантам на выборах в Петербурге дарят сувениры
Почти 80 тысяч петербуржцев голосуют впервые
Почти 80 тысяч петербуржцев впервые получили возможность проголосовать на проходящих выборах в Госдуму и Законодательное собрание. Для них в избиркомах приготовили подарки.
«В этом году впервые могут реализовать свое избирательное право
17, 18 и 19 сентября в Петербурге проходят выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длится три дня. Часть горожан также смогут выбрать депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское». Выборы в городской и федеральный парламент проходят в смешанном формате: половина депутатов избирается по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам. Одномандатных округов в Государственную думу 8, в Законодательное собрание — 25. В выборах в Законодательное собрание участвуют восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости. В Госдуму помимо перечисленных — ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров. По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.
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