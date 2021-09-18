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Кому чашка, кому Конституция. Дебютантам на выборах в Петербурге дарят сувениры

Почти 80 тысяч петербуржцев голосуют впервые

Почти 80 тысяч петербуржцев впервые получили возможность проголосовать на проходящих выборах в Госдуму и Законодательное собрание. Для них в избиркомах приготовили подарки.

«В этом году впервые могут реализовать свое избирательное право 78 446 петербуржцев, которые родились в период с 9 сентября 2001 года до 19 сентября 2003 года, — рассказал журналистам член ГИК Юрий Кузьмин. — Конечно, для них это особые впечатления. Еще один этап вхождения во взрослую жизнь. Поэтому во всех районах для них приготовлены небольшие памятные сувениры». Под сувенирами подразумеваются термокружки, кардхолдеры, значки, держатели для телефонов, в некоторых районах — Конституция.

Принять участие в выборах сможет 3 868 841 избиратель. Так как голосовать придется по 4 спискам, изготовлено 15,987 млн бюллетеней. Всем выдаются маски, перчатки и шариковые ручки. 18 сентября — второй день из трех отпущенных на голосование. Как прошел первый — читайте в материале «Фонтанки».

17, 18 и 19 сентября в Петербурге проходят выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длится три дня. Часть горожан также смогут выбрать депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское». Выборы в городской и федеральный парламент проходят в смешанном формате: половина депутатов избирается по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам. Одномандатных округов в Государственную думу 8, в Законодательное собрание — 25. В выборах в Законодательное собрание участвуют восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости. В Госдуму помимо перечисленных — ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров. По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.
«Фонтанка» следит за ходом выборов. Нам пригодится ваша помощь. Рассказывайте о своих впечатлениях от голосования и происходящего на избирательных участках, а также присылайте фото и видео. Ждем ваши сообщения: — в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram по номеру +7 (995) 600–19–61; — на почтовый ящик 2021@fontanka.ru.

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