В Петербурге напечатано 16 млн бюллетеней. За выборами проследят из Узбекистана

О цифрах 17 сентября отчиталась глава Горизбиркома Наталья Чечина. По ее словам, из «временных участков» 44 — в медицинских стационарах, 55 на судах, находящихся в плавании, 7 — на полярных станциях, 6 — в иных местах временно пребывания, в их числе СИЗО, вокзалы, аэропорты. На 4 участках, образованных на судах, уже прошло досрочное голосование, участие приняли 612 избирателей. Дополнительно образованы временные избирательные участки в красных зонах в 11 учреждениях здравоохранения. Составы комиссий сформированы из медицинского персонала.

Принять участие в выборах сможет 3 868 841 избиратель. Так как голосовать придется по 4 спискам, изготовлено 15,987 млн бюллетеней. Всем выдаются маски, перчатки и шариковые ручки. По выборам в Госдуму подано подано 84 261 заявление о голосовании по месту нахождения.



На 1 785 избирательных участках и в помещениях всех 64 территориальных избирательных комиссий будут применяться средства видеонаблюдения.



Как уточнили участники пресс-конференции, 17 сентября в городе будут работать международные эксперты. Назвали Францию, Грецию и Узбекистан.



О своем желании присутствовать на участках в качестве наблюдателей заявили в соответствующие ТИК 6 546 наблюдателей, из которых от кандидатов — 543, от избирательных объединений 4 047, от субъектов общественного контроля — 1 956.

