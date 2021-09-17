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В Петербурге напечатано 16 млн бюллетеней. За выборами проследят из Узбекистана

В Петербурге открыты 1 940 избирательных участков, на 4 уже проголосовали

В Петербурге заработали все 1 940 избирательных комиссий. Из них 112 — это места временного пребывания граждан.

О цифрах 17 сентября отчиталась глава Горизбиркома Наталья Чечина. По ее словам, из «временных участков» 44 — в медицинских стационарах, 55 на судах, находящихся в плавании, 7 — на полярных станциях, 6 — в иных местах временно пребывания, в их числе СИЗО, вокзалы, аэропорты. На 4 участках, образованных на судах, уже прошло досрочное голосование, участие приняли 612 избирателей. Дополнительно образованы временные избирательные участки в красных зонах в 11 учреждениях здравоохранения. Составы комиссий сформированы из медицинского персонала.

Принять участие в выборах сможет 3 868 841 избиратель. Так как голосовать придется по 4 спискам, изготовлено 15,987 млн бюллетеней. Всем выдаются маски, перчатки и шариковые ручки. По выборам в Госдуму подано подано 84 261 заявление о голосовании по месту нахождения.

На 1 785 избирательных участках и в помещениях всех 64 территориальных избирательных комиссий будут применяться средства видеонаблюдения.

Как уточнили участники пресс-конференции, 17 сентября в городе будут работать международные эксперты. Назвали Францию, Грецию и Узбекистан.

О своем желании присутствовать на участках в качестве наблюдателей заявили в соответствующие ТИК 6 546 наблюдателей, из которых от кандидатов — 543, от избирательных объединений 4 047, от субъектов общественного контроля — 1 956.

17, 18 и 19 сентября в Петербурге пройдут выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование проходит в течение трёх дней.

Часть горожан также смогут выбрать депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское».

Выборы в городской и федеральный парламент проходят в смешанном формате: половина депутатов избирается по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам. Одномандатных округов в Государственную думу 8, в Законодательное собрание — 25.

В выборах в Законодательное собрание участвуют восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости. В Госдуму помимо перечисленных — ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров.

По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.

«Фонтанка» следит за ходом выборов. Нам пригодится ваша помощь. Рассказывайте о своих впечатлениях от голосования и происходящего на избирательных участках, а также присылайте фото и видео. Ждем ваши сообщения:
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Комментарии (2)

Dimitry Antonov
Готов поспорить на что угодно, если не врут по соответствию количества бюллетений числу избирателей, что в случае, если хотя бы 80 процентов избирателей примут реальное участие в выборах, бюллетений на всех не хватит.
Malyshev73
на таких выборах можно по одному паспорту голосовать на любом участке и даже по три раза.первичка все равно не учитывается
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