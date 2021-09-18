Член УИК с правом решающего голоса после надомного голосования был отправлен в полицию в Красногвардейском районе Петербурга. Задержанию предшествовал конфликт с председателем.

Как рассказал «Фонтанке» член УИК № 908 Иван Бычихин, 18 сентября он сопровождал другого члена комиссии Ярослава Доскаля на надомном голосовании. Они обошли 9 адресов, пятеро избирателей проголосовали, троих не оказалось дома и один отказался от волеизъявления. Итого осталось по четыре бюллетеня каждого вида. Иван пересчитывал их лично.

Когда напарники вернулись на участок, то передали пачку оставшихся бюллетеней председателю Светлане Соловьёвой. Она забрала бумаги и через некоторое время объявила о лишнем бюллетене, якобы не выданном кому-то из избирателей. Тогда Ярослав решил сфотографировать сейф-пакет, чтобы при его вскрытии доказать свою версию о том, что все бюллетени дошли до избирателей.



«Ярослав пошёл сфотографировать сейф-пакет. По закону он имеет право это сделать. А председатель сказала, что нельзя. У них получилось перетягивание этого сейф-пакета в разные стороны. На что другие сотрудники комиссии начали кричать: «Где полиция?» Полицейский прибегает и видит картину, что какой-то мужчина борется с председателем, а там 75-летняя женщина. Разумеется, он его задержал», — рассказал Бычихин.

Ярослава сковали наручниками и увезли в 66 отдел полиции для разбирательства. Во время задержания ему разбили очки. Член ГИК Юрий Кузьмин сообщил «Фонтанке» во время брифинга, что не в курсе этой ситуации.