Член УИК с правом решающего голоса после надомного голосования был отправлен в полицию в Красногвардейском районе Петербурга. Задержанию предшествовал конфликт с председателем.
Иван Бычихин
Как рассказал «Фонтанке» член УИК
Когда напарники вернулись на участок, то передали пачку оставшихся бюллетеней председателю Светлане Соловьёвой. Она забрала бумаги и через некоторое время объявила о лишнем бюллетене, якобы не выданном кому-то из избирателей. Тогда Ярослав решил сфотографировать сейф-пакет, чтобы при его вскрытии доказать свою версию о том, что все бюллетени дошли до избирателей.
«Ярослав пошёл сфотографировать сейф-пакет. По закону он имеет право это сделать. А председатель сказала, что нельзя. У них получилось перетягивание этого сейф-пакета в разные стороны. На что другие сотрудники комиссии начали кричать: «Где полиция?» Полицейский прибегает и видит картину, что какой-то мужчина борется с председателем, а там 75-летняя женщина. Разумеется, он его задержал», — рассказал Бычихин.
Ярослава сковали наручниками и увезли в 66 отдел полиции для разбирательства. Во время задержания ему разбили очки. Член ГИК Юрий Кузьмин сообщил «Фонтанке» во время брифинга, что не в курсе этой ситуации.