Мелкое хулиганство не свершилось. Экс-главу штаба Навального* в Петербурге отпустили из полиции

Ранее депутат Законодательного собрания Борис Вишневский сообщил «Фонтанке», что приехал в отдел полиции к Фатьяновой, так как у нее отобрали телефон. Дежурный, по его словам, сообщил, что девушке вменяют мелкое хулиганство, что позже также подтвердили в телеграм-канале Фатьяновой. Она пробыла в отделе несколько часов, и вскоре ее отпустили без протокола.



«Друзья, я на свободе, выпустили без протокола, хотя до того как пришла адвокатесса «Апологии протеста» Вера, планировали вручить протокол и оставить на ночь. Даже провели досмотр вещей в присутствии понятых», — написала она.