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Мелкое хулиганство не свершилось. Экс-главу штаба Навального* в Петербурге отпустили из полиции

Фатьянову отпустили из отдела полиции без протокола

В Петроградском районе Петербурга из отдела полиции № 18 отпустили Ирину Фатьянову, которая ранее возглавляла городской штаб Алексея Навального (признан в РФ экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году). Об этом она 18 сентября сообщила в своем телеграм-канале.

Ранее депутат Законодательного собрания Борис Вишневский сообщил «Фонтанке», что приехал в отдел полиции к Фатьяновой, так как у нее отобрали телефон. Дежурный, по его словам, сообщил, что девушке вменяют мелкое хулиганство, что позже также подтвердили в телеграм-канале Фатьяновой. Она пробыла в отделе несколько часов, и вскоре ее отпустили без протокола.

«Друзья, я на свободе, выпустили без протокола, хотя до того как пришла адвокатесса «Апологии протеста» Вера, планировали вручить протокол и оставить на ночь. Даже провели досмотр вещей в присутствии понятых», — написала она.

Фатьянову задержали 18 сентября около УИК № 1641, когда она в качестве наблюдателя ездила по участкам, где сообщают о нарушениях. Как утверждала девушка, ее там поджидали провокаторы, которые вели съемку на телефон, а затем устроили драку, чем привлекли внимание полиции. Фатьянову и «провокаторов» задержали и отвезли в отдел.

«Четверых, которые устроили провокацию и показательную драку возле нас перед задержанием, выпустили после подачи ими заявления на меня», — добавила она.

17, 18 и 19 сентября в Петербурге проходят выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длится три дня. Часть горожан также смогут выбрать депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское». Выборы в городской и федеральный парламент проходят в смешанном формате: половина депутатов избирается по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам. Одномандатных округов в Государственную думу 8, в Законодательное собрание — 25. В выборах в Законодательное собрание участвуют восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости. В Госдуму помимо перечисленных — ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров. По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.
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Комментарии (14)

***_555
Полицаям - премийку и выходной. Заслужили, пёсики.
Igor_VS
Мне кажется, что гон за кланом Блогера скоро закончится. Столько некрасивого выходит.
jokir
А полицаям за незаконное задержание по 15₽ дадут? Или они за пайку служат?
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