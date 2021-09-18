Возле избирательного участка на Петроградской задержали экс-главу городского штаба Навального*

В Петроградском районе Петербурга задержали бывшего координатора петербургского штаба Алексея Навального (признан в РФ экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году) Ирину Фатьянову. Об этом она сообщила 18 сентября в своем телеграм-канале.

«Начали снимать и рядом устроили драку. Полиция у УИКа задержала их, но в отдел приехавшие повезли и их, и меня. На каком основании везут меня — никто не говорит», — написала активистка.