FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +9
72.56р85.46р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
0
Печать

Возле избирательного участка на Петроградской задержали экс-главу городского штаба Навального*

Фатьянова в качестве наблюдателя с первого дня выборов объезжала избирательные участки, где сообщали о нарушениях. По ее словам, около УИК № 1641 ее ждали провокаторы, которые привлекали внимание полиции.

В Петроградском районе Петербурга задержали бывшего координатора петербургского штаба Алексея Навального (признан в РФ экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году) Ирину Фатьянову. Об этом она сообщила 18 сентября в своем телеграм-канале.

«Начали снимать и рядом устроили драку. Полиция у УИКа задержала их, но в отдел приехавшие повезли и их, и меня. На каком основании везут меня — никто не говорит», — написала активистка.

В настоящий момент, как уточнила девушка, она находится в отделении полиции № 18.

По данным «Наблюдателей Петербурга», за первый день голосования на горячую линию поступило порядка 600 жалоб. При этом, как писала «Фонтанка», иностранные наблюдатели и бывшие сторонники Навального в Петербурге не нашли нарушений на выборах.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний