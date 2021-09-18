Возле избирательного участка на Петроградской задержали экс-главу городского штаба Навального*

В Петроградском районе Петербурга задержали бывшего координатора петербургского штаба Алексея Навального (признан в РФ экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году) Ирину Фатьянову. Об этом она сообщила 18 сентября в своем телеграм-канале.
«Начали снимать и рядом устроили драку. Полиция у УИКа задержала их, но в отдел приехавшие повезли и их, и меня. На каком основании везут меня — никто не говорит», — написала активистка.
В настоящий момент, как уточнила девушка, она находится в отделении полиции
По данным «Наблюдателей Петербурга», за первый день голосования на горячую линию поступило порядка 600 жалоб. При этом, как писала «Фонтанка», иностранные наблюдатели и бывшие сторонники Навального в Петербурге не нашли нарушений на выборах.