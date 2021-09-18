На экс-главу петербургского штаба Навального* составили протокол о мелком хулиганстве. У нее отобрали телефон

В отношении бывшего координатора петербургского штаба Алексея Навального (признан в РФ экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году) Ирины Фатьяновой составили протокол о мелком хулиганстве. Об этом 18 сентября «Фонтанке» сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.

«У нее отобрали телефон, и пришлось выехать туда, чтобы узнать, что происходит. Меня и ее адвоката долго не пускали в отдел, потом все же пустили. Там дежурный сказал, что Ирину обвиняют по статье 20.1 КоАП. Статьей возможен административный арест, то есть двое суток ее могут продержать там. Адвокат остался в отделе», — сказал он.