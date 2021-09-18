Минкульт отказал в прокатном удостоверении «Искушению» Пола Верховена

В тексте приказа, подписанного первым замминистра культуры Сергеем Обрывалиным, указано, что фильму отказывают «на основании подпункта «ж» пункта 18 Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения». Он звучит весьма общо: «В иных определенных федеральными законами случаях». Пояснений к отказу не предоставлено.

Фильм Пола Верховена «Искушение» не получил прокатного удостоверения от Минкульта. Соответствующий документ, датированный 17 сентября, опубликован на сайте ведомства. Картину ждали в российском прокате 7 октября.

Мировая премьера эротического фильма «Искушение» (в оригинале — Benedetta) прошла еще 9 июля на Каннском кинофестивале, фильм вызвал полярные мнения кинокритиков.

Картина — об Италии времен Возрождения, где, по сюжету картины, монахиня Бенедетта Карлини влюбляется в послушницу и одновременно возвышается в католической иерархии после того, как на ее руках появляются стигматы. Когда о страсти узнают за пределами монастыря, главную героиню привлекают к суду по обвинению в прелюбодеянии и одержимости дьяволом. Главные роли в картине исполнили Вирджиния Эфира и Шарлотта Рэмплинг.



Пол Верховен (1938) — знаменитый нидерландский и американский кинорежиссёр, мастер эротического триллера, снявший такие фильмы как «Основной инстинкт», «Вспомнить всё», «Робокоп», «Невидимка», «Она».



В июне 2021 года Минкульт отказывал в прокатном удостоверении фильму Раду Жуде «Неудачный трах, или Безумное порно», победившему на Берлинском кинофестивале, — по причине содержания «материалов, пропагандирующих порнографию». В итоге в августе картину всё-таки разрешили показывать — под другим названием и в отцензурированном виде. Лента, получившая в России прокатное имя «Безумное кино для взрослых» (18+), вышла в прокат как раз на этой неделе, 16 сентября.

