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«Подарок» за 10 рублей, отправленный почтой из Петербурга в США, вызвал вопросы у таможенников

В посылке за 10 рублей, отправленной в США из Петербурга, нашли икону

Сотрудники Пулковской таможни обнаружили в международном отправлении православную икону. В документах отправитель из Петербурга заявил содержимое посылки как «подарок» стоимостью в 10 рублей.

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления
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Как сообщает 17 сентября пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, досмотровая рентгенотехника на Почтовом таможенном посту среагировала на содержимое посылки, направлявшейся из Петербурга в США. Внутри обнаружилась икона с маркировкой «Казанская», выполненная золотистой краской и облаченная в темно-коричневый металлический оклад. На иконе видны потертости, сколы и трещины. Ее отправили на экспертизу, чтобы определить, может ли она являться культурной ценностью.

На вывоз культурных ценностей существуют определенные запреты и ограничения. Если найденную икону признают таковой, значит, при ее перемещении отправитель обязан был предоставить разрешительные документы, а он этого не сделал. В таком случае его действия попадут под статью 16.3 КоАП РФ (Несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза).

Кроме того, петербуржец не задекларировал товар, как полагается, то есть не указал в декларации, что перемещает именно икону, а это еще и часть 1 статьи 16.2 КоАП РФ (Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

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Комментарии (3)

AlBerkut
Веру в Господа от нас увозят потихоньку
И на поездки в далеко навек бесповоротно
Угодники идут легко, пророки неохотно ©
Не, не по той статье проверку проводят. Надо 'контрабанда опиума для народа' 😎
AVasil
"...а в фиге вместо косточки триптих!" ©
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