Как сообщает 17 сентября пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, досмотровая рентгенотехника на Почтовом таможенном посту среагировала на содержимое посылки, направлявшейся из Петербурга в США. Внутри обнаружилась икона с маркировкой «Казанская», выполненная золотистой краской и облаченная в темно-коричневый металлический оклад. На иконе видны потертости, сколы и трещины. Ее отправили на экспертизу, чтобы определить, может ли она являться культурной ценностью.



На вывоз культурных ценностей существуют определенные запреты и ограничения. Если найденную икону признают таковой, значит, при ее перемещении отправитель обязан был предоставить разрешительные документы, а он этого не сделал. В таком случае его действия попадут под статью 16.3 КоАП РФ (Несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза).