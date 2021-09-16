Как сообщает 16 сентября пресс-служба администрации Ленобласти, в 10 часов утра в пятницу «Ленавтодор» запустит рабочее движение по «кольцу» в западной части Мурино. Круговой перекресток построен в составе новой развязки с КАД, которую открыли в сентябре 2020 года. Часть «кольца» открыли в ночь на 1 октября прошлого года, а закончить работы первоначально планировалось к концу 2021 года.
«Сложная стройка: сплошные трубы под дорогой», — отмечают областные дорожники в Instagram.
Открытие развязки с кольцевой решило проблему транспортной доступности западного Мурино, а открытие перекрестка позволит ускорить движение по всем четырём съездам, добавляют в администрации.