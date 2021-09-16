FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +10
72.85р86.07р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
1
Печать

На долгожданном муринском «кольце» откроют рабочее движение

Кольцевой перекресток в Мурино Всеволожского района Ленобласти откроют 17 сентября. Дорожники называют стройку сложной.

ПоделитьсяПоделиться

Как сообщает 16 сентября пресс-служба администрации Ленобласти, в 10 часов утра в пятницу «Ленавтодор» запустит рабочее движение по «кольцу» в западной части Мурино. Круговой перекресток построен в составе новой развязки с КАД, которую открыли в сентябре 2020 года. Часть «кольца» открыли в ночь на 1 октября прошлого года, а закончить работы первоначально планировалось к концу 2021 года.

«Сложная стройка: сплошные трубы под дорогой», — отмечают областные дорожники в Instagram.

Открытие развязки с кольцевой решило проблему транспортной доступности западного Мурино, а открытие перекрестка позволит ускорить движение по всем четырём съездам, добавляют в администрации.

Фото: Администрация Ленобласти

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Иван 2пырьев
>> Сложная стройка: сплошные трубы под дорогой

ну скоро перекапывать
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний