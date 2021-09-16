«Фонтанка» закрывает голосование за лучшие достопримечательности #ОтЛичногоПетербурга

Проект «(От)личный Петербург», рассказывающий о необычных дворах, домах, музеях, кафе и отелях, парках и экскурсиях города, стартовал в разгар жаркого лета, которое в городе провели гораздо больше людей, чем могли бы до пандемии, ограничившей путешествия. Экспертный совет , в который вошли известные в городе специалисты в своих областях и в области туризма в целом, составил список номинантов , и затем в течение полутора месяцев читатели «Фонтанки» могли голосовать за любимые «новые достопримечательности» Петербурга — места и поводы для прогулок, а также заведения.

16 сентября «Фонтанка.ру» закрыла голосование по номинациям в рамках совместного проекта с комитетом по туризму Санкт-Петербурга «(От)личный Петербург». Победители будут объявлены 23 сентября на торжественной церемонии. В тех номинациях, где это возможно, будут вручены награды.

Параллельно с голосованием, «Фонтанка» рассказала о множестве интересных деталей, связанных с петербурговедением. Мы поговорили с известным фотографом Александром Петросяном о лучших видовых точках и услышали истории, как он на них побывал. Узнали, где в Петербурге обитают драконы, и какие гостиницы становились фактически действующими лицами в кинофильмах. Историк Лев Лурье поделился с нами адресами своих любимых типично петербургских мест, гастроэнтузиаст Данил Ведерников — историей о воссоздании исторического фастфуда, а экскурсовод Фёдор Погорелов рассказал о краеведческом стендапе. И это — далеко не все.



Наш гид по новой туристической географии остается открытым — в помощь горожанам и туристам.



Путеводитель «(От)личный Петербург» — это проект «Фонтанки.ру», сайт, на котором собраны любимые места петербуржцев, — те, что чаще всего пока не входят в официальные гиды по городу и классические маршруты, но куда сами горожане ходят «для души» — после работы, в выходные, в качестве культурного досуга. Те места, которыми местные жители гордятся, и те, которые раскроют душу города в ее живом, современном звучании. На странице — почти полтора десятка разделов: вы найдете здания с интересными судьбами, небольшие частные музеи, в том числе те, которые петербуржцы открывали в своих квартирах. Непременно узнаете, где есть самые необычные дворы, а где — самые красивые видовые точки. Ну и, конечно, найдете множество идей, где провести вечер, когда музеи уже закрыты, ведь в Петербурге огромное количество общественных пространств на любую аудиторию — для молодежи, семей и даже технических гиков.

