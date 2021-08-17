Экзамен по драконоведению. Самые удивительные драконы Петербурга и где они обитают

<section><h2><h2><strong>Полетели!</strong></h2></h2></section><section><h2><h2><p>Проходя мимо Дома книги, все замечают в первую очередь башенку с глобусом и валькирию с швейной машинкой. А вот замысловатые драконы с фонарями в зубах остаются незамеченными. Сколько всего таких драконов украшает Дом компании «Зингер»?</p></h2></h2></section><section><h3><h2><p>Присмотритесь к портику парадного подъезда Владимирского дворца. Драконы примостились на чугунных фонарях у парадного входа. А сколько лампочек надо, чтобы плафоны фонарей светились?<strong></strong></p></h2></h3></section><section><h3><h2><p>Вот так представлял себе идеальную красавицу выдающийся итальянский скульптор начала XVIII века Джованни Зорзони: у ног девицы примостился крылатый дракончик с преданными собачьими глазами и доброй зубастой улыбкой из полимербетона. Прохожие кладут монетки в пасть зверя монетки. Мраморный оригинал «Красоты» покинул Летний сад еще в 2009 году. А где сейчас находится эта статуя?</p></h2></h3></section><section><h3><h2><p>Петербургские «драконоведы» давно заметили, что в этом старом тополе живет мифический зверь. Известен он, как «дракон, пожирающий решетку». А каким было предназначение, собственно, дома номер 13, к которому эта решетка примыкает? <strong></strong></p></h2></h3></section><section><h3><h2><p>Пожалуй, самый густонаселенный разной вымышленной живностью фасад в Петербурге. Историки считают, что заказчик — Сергей Англарес на собственный вкус дополнил проект архитектора Павла Дейнеки разнообразными лепными украшениями. В том числе этими лопоухими дракончиками. Рожицы у дракончиков недовольные, потому что чаще всего прохожие обращают внимание не на них, а на двух Геркулесов у главного входа. Что не так с Геркулесом?</p></h2></h3></section><section><h3><h2><p>На фасаде доходного дома Тупикова драконы соседствуют с грифонами и павлинами. А еще здесь жил известный поэт, который «вписал» парадный подъезд этого дома в одно из своих программных произведений. Что это за текст?</p></h2></h3></section><section><h3><h2><p>Двор с Драконом — один из самых известных на Васильевском острове. Автор Дракона — художник Владимир Трубаков. В конце 1970-х он приехал в Ленинград из Калинина и устроился плотником в Жилищно-эксплуатационный трест № 4 на Васильевском острове. У железобетонного ящера есть «сестра», также созданная художником Трубаковым. Что это за скульптура и где она находится?</p></h2></h3></section><section><h3><h2><p>Стену «Девяти драконов» Петербургу подарил на 300-летие Шанхай. В Китае считается, что число 9 приносит удачу. Драконы изготовлены из керамики и покрыты цветной глазурью. А что это за шары, с которыми они играют?</p></h2></h3></section><section><h3><h2><p>Перед вами дом «Пале-Рояль», в котором на рубеже 19 и 20 веков была любимая многими актерами и литераторами гостиница. Здесь жили Антон Чехов, Иван Бунин, Леонид Андреев, Фёдор Шаляпин и Владимир Маяковский. Единственный эркер на фасаде, выходящем на Пушкинскую улицу, поддерживают кронштейны в виде драконов. Эти звери очень напоминают дракона Фалькора из «Бесконечной истории». Но есть существенное отличие. Какое?</p></h2></h3></section><section><h2><h2><p>Вы — начинающий драконовед. Петербургским драконам есть, чем вас удивить!</p></h2></h2></section><section><h3><h2><p>Вы близко знакомы с многими петербургскими драконами, но несколько интересных встреч еще впереди!</p></h2></h3></section><section><h3><h2><p>Вы заслужили высший балл по петербургскому драконоведению!</p></h2></h3></section>

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