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Снято! Главные (и не очень) роли петербургских гостиниц в кино и литературе

В какой гостинице до сих пор вспоминают «Интердевочку»? А где гуляли герои «Бандитского Петербурга»? Какой ленинградский отель мог бы стать находкой для шпиона? Викторина от путеводителя «Фонтанки» «(От)личный Петербург» поможет заглянуть в культовые городские отели.

Фото: Антон Ваганов/Коммерсантъ
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Голосование за лучшие туристические места (От)личного Петербурга заканчивается уже 16 сентября 2021 года. Так что успейте отдать свой голос за номинантов. Определиться с выбором в категории «Концептуальные и исторические отели» вам помогут девять непростых вопросов о гостиницах, которые сыграли важные роли в кино и литературе:

Мастер викторин - на базе Riddle

Фото: Антон Ваганов/Коммерсантъ

Путеводитель «(От)личный Петербург»проект «Фонтанки.ру» и комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. Это гид по Северной столице от знатоков и уверенных пользователей города. Мы собрали для вас любимые места петербуржцев — те, что чаще всего пока не входят в официальные гиды по городу и классические маршруты, но куда сами горожане ходят «для души» после работы, в выходные, в качестве культурного досуга. Те места, которыми местные жители гордятся, и те, которые раскроют душу города в ее живом, современном «звучании». На странице — почти полтора десятка разделов: вы найдете здания с интересными судьбами, небольшие частные музеи, в том числе те, которые петербуржцы открывали в своих квартирах. Непременно узнаете, где есть самые необычные дворы, а где самые красивые видовые точки. Ну и, конечно, найдете множество идей, где провести вечер, когда музеи уже закрыты, ведь в Петербурге огромное количество общественных пространств на любую аудиторию — для молодежи, семей и даже технических гиков. Петербуржцам «Фонтанка» предлагает заходить на страницу проекта и голосовать за свои любимые варианты. А туристам — готовиться к поездке, открывая город с нашим неформальным путеводителем, где есть всё: легендарный ленинградский общепит, авторские рестораны, развлечения для детей, интересные объекты за пределами центра и, конечно, экскурсии. Голосование уже идет на страницах «Фонтанки» по разделам: здания, дворы, музеи, события и праздники, видовые точки, концептуальные и исторические отели, общественные пространства. Ваш выбор поможет другим пользователям по числу отзывов оценить, какие места интересны наибольшему количеству посетителей, а нам — наградить лучших (в тех номинациях, где это возможно). Обратите внимание: в каждой номинации есть возможность добавить свой вариант.

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Комментарии (2)

sakorol
набрал 8/9
Игoрь
Правильно ответить на 6 вопрос невозможно.
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