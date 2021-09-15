<section><h2><h2><p>Вы точно видели эти интерьеры и слышали эти названия гостиниц. А сможете ли вспомнить, где именно? </p></h2></h2></section><section><h2><h2>В советской комедии «Невероятные приключения итальянцев в России» Андрей Миронов выполнял почти все трюки сам, без помощи каскадеров. В одном из эпизодов актер спустился из окна этой гостиницы, зацепившись за ковер. Между прочим, с шестого этажа.</h2></h2></section><section><h3><h2><p>В фильме «Брат» бандиты назначают встречу Даниле Багрову в живописном уголке Петербурга рядом с этой гостиницей. А потом там же на героя нападает киллер. Но в историю отечественного кинематографа это здание вошло еще раньше, когда здесь снимали «Интердевочку».</p></h2></h3></section><section><h3><h2>В фильме «Окно в Париж» героиня Аньес Сораль, оказавшись в Петербурге через «телепорт» в обыкновенной коммуналке, отправляется просить помощи у своих соотечественников. И отправляется прямиком к этой гостинице.</h2></h3></section><section><h3><h2><p>В этой зловещей гостинице снимали фильм «Бандитский Петербург». Но те, кто вырос в СССР знают ее с раннего детства по стихам Самуила Маршака про мистера Твистера, бывшего министра.</p></h2></h3></section><section><h3><h2><p>Про эту гостиницу Довлатов писал, что поначалу в ней жили одни иностранцы. Но потом оказалось, что из окон открывается вид на цеха судостроительного завода „Адмиралтеец“. Гостиница немедленно утратила свой интернациональный статус.</p></h2></h3></section><section><h3><h2><p>В приключенческом фильме «Ларец Марии Медичи» в этой гостинице селится француженка Мадлен, которая приехала в Ленинград в поисках разгадки древней тайны своих предков. Довольно странный выбор для иностранной туристки, учитывая факт, который вам об этой локации уже известен.</p></h2></h3></section><section><h3><h2><p>В фильме «Интердевочка» на самом деле «снималась» не одна гостиница. Стихи Пастернака на семейном обеде главная героиня зачитывает маме и новоиспеченному мужу Эдику в роскошных интерьерах ресторана. А потом на парадной лестнице сталкивается с коллегой по цеху по прозвищу Кролик.</p></h2></h3></section><section><h3><h2><p>Криминальная мелодрама «Странные мужчины Семеновой Екатерины» вышла на экраны в 1992 году. Кроме классической коммуналки и роскошной петербургской парадной в ленте «засветился» лаконичный гостиничный интерьер. Что это за гостиница такая из 90-х?</p></h2></h3></section><section><h3><h2>Эта гостиница обогатила русскую литературу понятием «гопник». Едва установившаяся советская власть превратила некогда фешенебельное здание в Городское общежитие пролетариата (сокращенно — ГОП), в котором и обитали «гопники».</h2></h3></section><section><h2><h2><p>Вы — местный до мозга костей. Потому что, ваше внимание, похоже, не часто останавливалось на петербургских гостиницах.</p></h2></h2></section><section><h3><h2><p>Вы ориентируетесь в легендарных петербургских гостиницах, как опытный командировочный, который везде бывал, но не все помнит.</p></h2></h3></section><section><h3><h2><p>Вы родились еще в Советском союзе? По легендарным гостиницам Петербурга вы можете экскурсии водить!</p></h2></h3></section>

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