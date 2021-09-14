Секс, смерть и осетинский футбол вместо пальцев Пушкина. Федор Погорелов — о современных экскурсиях по Петербургу

«Фонтанка» продолжает рассказ о «Петербурге глазами петербуржцев» — в рамках нашего нового проекта «(От)личный Петербург». С помощью экспертов мы составили гид по новой туристической географии нашего города. Туристы и горожане найдут здесь необычные достопримечательности, а известные увидят с новых ракурсов. На страницах проекта мы рассказали вам о том, какие видовые точки , здания , дворы , события и праздники выбрали эксперты, и предложили проголосовать за понравившиеся варианты или предложить свои.

— Я решил стать экскурсоводом, потому что ничего не умею, кроме как рассказывать истории. После финала чемпионата мира по футболу 2018 года я оказался в депрессии, потому что через две недели после финала в Лужниках закрылась крупнейшая спортивная радиостанция страны («Спорт FM». — Прим. ред .). Я прикинул свои возможности, понял, что много говорю, и решил монетизировать этот навык. Я пошел в «Дом культуры» Льва Лурье, с которым мы когда-то снимали документальные фильмы для «Пятого канала», работал два года там, и в марте 2020 года мы с партнером открыли бюро затейливых прогулок по Петербургу «Тихий ход». Март 2020 года был, конечно, лучшим моментом, чтобы заняться туризмом. Мы прошли все фазы — отрицание, гнев, депрессия, торг и принятие. Попробовали онлайн-формат, а летом 2020 года вернулись «на землю». Каждую экскурсию сейчас я начинаю с призыва вакцинироваться, потому что это то, что спасет нас от второго локдауна.

Журналист Федор Погорелов создал бюро авторских прогулок по Петербургу «Тихий ход» в разгар коронавирусного локдауна. Традиционные экскурсии скучны, а то и вовсе могут нанести психологическую травму подрастающему поколению, считает он. О том, что общего у ремесла экскурсовода с журналистикой, стендапом и с сеансом психотерапии, почему «Бандитский Петербург» все еще является брендом Северной столицы и зачем на фоне фасадов великих архитекторов говорить про бриллианты, рейв и осетинский футбол, — он рассказал «Фонтанке».

— Первая экскурсия, которую я придумал, — это «Футбольная столица России»; начал водить ее еще во время чемпионата мира — по Приморскому парку Победы, любовались «Газпром-Ареной». Вторая тема — «Бандитский Петербург» — выросла из моей работы на «Фонтанке», и это, действительно, одна из самых востребованных моих экскурсий. Это все еще бренд нашего города. Мне часто предъявляют в соцсетях претензии, что я героизирую персонажей, о которых рассказываю, но я каждую экскурсию начинаю с дисклеймера: все люди, о которых мы говорим, преступники с точки зрения Уголовного кодекса и нравственного императива, выписанного нам одним калининградским философом. Но мы можем приехать в любой регион России, и там на одном из 30 каналов будет идти «Бандитский Петербург». Отголоски этой вселенной доносятся до сих пор. Это видно в текстах на «Фонтанке»: Бадри Шенгелию расстреляли в 2019 году, а Александра Петрова — прошлым летом.

— Один из твоих хитов — экскурсия «Бандитский Петербург». Можно ли говорить, что это до сих пор бренд Петербурга — наравне с Эрмитажем, разводом мостов и белыми ночами?

— Они находятся в нежном состоянии, потому что вспоминают те времена, когда были на 25 лет моложе. Но даже у участников событий нет целостной картины, а мне кажется, что я этот сюжет рассказываю достаточно законченно. Это смешное удовлетворение, но после одной из экскурсий я спросил очень серьезного человека, похоже ли на правду то, что я три часа рассказывал. Он произнес «вполне», и я поставил себе галочку «зачет». Один из исполнителей достаточно громкого петербургского заказного убийства прошептал мне: «Ты все правильно рассказываешь».

— Как плохо обученный социолог я могу сказать, что интересуются все. Я проводил экскурсию для детей из частной московской школы, 15-летних подростков, и для ребят, которые работали с солнцевскими. Приходят и ветераны «движения», которые очень внимательно слушают и, мне кажется, многое вспоминают. Были на экскурсиях и ломщики, и стрелки-исполнители.

— Можно набрать в поисковике «Фонтанки» «Евгений Вышенков», и выскочит много интересных текстов. Я много встречался с интересными людьми, у которых прошли сроки давности, кто прошел по этой вселенной, волшебным образом избежав уголовного наказания, к кому-то ездил на дачу, с кем-то пил кофе, с кем-то выпивал. Жанр, который я эксплуатирую, это не классическая экскурсия, я назвал это краеведческим стендапом. Сейчас планируется лицензирование экскурсоводов. Единственное утешение в этом вопросе — это что в Петербурге все происходит в режиме «давай завтра» и, может быть, мы не доживем до обязательного лицензирования. Но если начнут, то назову свои экскурсии стендапом. А вот когда начнут лицензировать стендап, станет интересно.

— Основа твоих экскурсий — анекдоты в историческом смысле этого слова, то есть забавные истории, героями которых являются известные личности и которые, как предполагается, имели место в реальности. Где ты находишь информацию?

— Я люблю город и свою работу и придумываю маршруты по тем местам, где мне интересно погулять самому, где отдыхает глаз. Понятно, что есть сюжеты на «Пионерской» и в Купчино, но туда я не доеду, мне хватает центра города. Когда я стал расширять палитру, посмотрел на улицы, которые казались сюжетоёмкими, я понимал, что экскурсия должна быть пешая, чтобы не заморачиваться с автобусом, нарезал город на понятные прямые и на каждой прямой придумал историю. Улица Репина, как мы знаем из «Википедии», — самая узкая и самая таинственная, но я ее продаю как путешествие в Петербург конца 18-го века, такой город сохранился мало где. Тверская улица — революционная, мы идем от Государственной думы до Октябрьского вооруженного переворота 1917 года. Улица Рубинштейна — история про общепит и высокую культуру. Петровская набережная — один из моих любимых маршрутов Это история про всего четыре дома — Дом политкаторжан, дворец Николая Николаевича Младшего, «Дворянское гнездо» и Дом наркомата ВМФ, — которые рассказывают очень противоречивую историю нашего города 20-го века. Второй по популярности маршрут после «Бандитского Петербурга» — маршрут, который называется «Скелеты в шкафах петербургских дворцов». На этой прогулке мы обсуждаем истории, связанные с адюльтером, убийствами, предательствами, которые происходили за окнами этих роскошных фасадов, созданных великими архитекторами. Для меня стало неожиданностью, что эта экскурсия так сильно зашла. С другой стороны, у жанра устного рассказа есть три главных двигателя — секс, смерть и деньги. Так что ничего удивительного.

— В этом году ты начал устраивать экскурсии по рекам и каналам. Захотелось освежить классический туристический продукт? Впрочем, по моим впечатлениям, на таких прогулках мало кто слушает рассказ экскурсовода, так как все слишком заняты фотографированием красот.



— К сожалению, большая часть экскурсий, которые звучат на воде, на мой вкус, предельно скучные. Мне как раз не хватало интересной прогулки по рекам и каналам и тому, что называется парадная Нева, а поскольку такой экскурсии на рынке не было, я придумал сам для себя. Но по тому, как ловко эти кораблики продавались, я понял, что такой запрос у аудитории был, особенно этим летом, когда была дикая жара. И я придумал историю про приключенческий город, на который приятно смотреть с воды. На набережных Невы, Крюкова канала, Фонтанки, Мойки хватает сюжетов, связанных с бриллиантами, джазом, рейвом и осетинским футболом.



— Где в Петербурге, на твой взгляд, не хватает экскурсий и каких?



— Я вижу очень большой потенциал у крыш Петербурга. Выйдешь на Невский, там стоят десятки мальчишек и девчонок с табличками «Прогулки по крышам». Поскольку все они нелегальные, я их сознательно не вожу, потому что уважаю закон и хочу побывать на выпускных своих дочек. Как только в Петербурге появится возможность легального выхода на крышу, это будет прорыв. Люди, которые приезжают из Москвы на выходные, хотят посетить Мариинский театр, один из наших известных ресторанов, у которых бронь расписана на месяц вперед, и они же спрашивают про крыши. Вторая тема, которая активно эксплуатируется, — это парадные. В Петербурге много доходных домов, где сохранились изумительные лестницы, камины, плитка, резное дерево. Все это находится в ужасающем состоянии, и слава тем ребятам, которые все это отмывают. Если появится возможность это легально делать, то это будет большая перемена на рынке. Сейчас большая часть таких экскурсий — это ключи-вездеходы и, как результат, ненависть со стороны жильцов. Но есть кейс ротонды, знаменитой парадной на Фонтанке, где сидит консьерж и собирает пожертвования. Мне кажется, это правильная методика.



— Какие новые экскурсии у тебя появятся в этом сезоне?



— На осень я запланировал доделать экскурсию по конструктивизму Петроградской стороны. В нашем городе есть целое ожерелье конструктивистских шедевров, и они уходят на наших глазах, потому что это не памятники архитектуры. Большая часть в ужасающем состоянии. Кооперативный дом совторгслужащих Евгения Левинсона на углу улицы Попова и Каменноостровского проспекта выглядит так, как будто на него упала коммунальная бомба. А ведь это шедевр конструктивизма. Его бы отмыть, и тогда он будет радовать глаз.



— Каких туристов ты больше всего любишь? А с кем работать некомфортно?



— Мне тяжело работать с богатой Москвой, потому что ребята из этой категории знают, как надо, и это отдельная психотерапия — расслабить людей и сделать так, чтобы они начали улыбаться. Летом была экскурсия, которую заказала мама и две дочки, которые на следующий день на частном джете улетели в Испанию (я подписался на них в инстаграме). Первый час прогулки по Крюкову каналу — а там и рейв, и джаз, и группа «Ленинград», и много другой высокой культуры — семья сурово молчала. Когда на их лицах стали появляться улыбки, я подумал: «Фуф, вроде я эту штангу поднял».



Лучшая аудитория — ребята, для которых выход на экскурсию это не обязаловка в стиле «приехали в культурную столицу, сейчас пойдем жрать культуру», а которые сознательно интересуются тем или иным сюжетом. Были два парня, московские предприниматели, страстные фанаты Андрея Дмитриевича Константинова, которые попросили провести их по местам съемок фильма «Бандитский Петербург». Это был интересный вызов, я разложил маршрут по Петроградской стороне, а заканчивали мы у места, где герой Домогарова прячется во дворах Апраксина рынка от преследующих его бандитов. И все это в тени здания Лениздата на набережной Фонтанки, где Андрей Дмитриевич руководил первым криминальным отделом в истории отечественных газет.



Отдельный жанр, когда передовиков углеводородного производства привозят из маленьких городков за Полярным кругом и засовывают в обязательную программу два часа экскурсии перед походом на Лигу чемпионов. Я, к счастью, научился расслаблять людей и делать так, чтобы было интересно с первых минут. Есть большая проблема на рынке, что большое количество гидов ментально находятся в 1981 году. С детьми из московской частной школы было сложно, потому что накануне они были в Царскосельском лицее и классическая экскурсоводша старой школы нанесла им серьезную психологическую травму рассказами о том, что «эти страницы помнят пальцы Пушкина, мы сейчас задержим дыхание». Изменилась скорость, изменилась подача информации, и современному человеку, приходящему на экскурсию, не нужно ничего прогонять про пальцы Пушкина. Он пришел, заплатив серьезные деньги, чтобы хорошо провести время и чтобы ему было интересно.



— Есть ли группы, которым можешь отказать?



— Пьяные — это проблема. Этим летом была конфликтная группа, там пришлось послать людей по матери и предложить им самим провести экскурсию. В итоге пару совсем залитых ребят выгнали свои же товарищи и отправили отлеживаться. Прошлым летом мальчики и девочки из средней полосы России пришли в таком состоянии, что не факт, что они запомнят, что мы вообще виделись. Но историю я им рассказал до конца.



— Как насчет гастрономического туризма? Не планируешь снова попробовать себя в общепите?



— Рюмочную «О, спорт» я закрыл еще в 2018 году, и у меня сейчас темы, связанные с общепитом, вызывают боль. Я вижу, как этому бизнесу тяжело. Когда город был закрыт на локдаун, я с ужасом смотрел и думал, какое счастье, что я могу в режиме онлайн провести с помощью «Яндекс.Карт» прогулку по Петербургу для людей из Калининграда и Охотска, а такие открывали ссылку. Но общепит — это тоже пространство для развития. Гастрономический бренд Петербурга за последние три года прокачался очень сильно. Есть в центре Петербурга 10 ресторанов, где нет свободных мест с майских праздников до конца августа, но туда люди приходят есть, а не за историями. Я придумал экскурсию про улицу Рубинштейна с изучением вековой традиции петербургского общепита, и это прогулка, у которой есть маневр для роста. Потому что люди хотят зайти накатить, и ребята, которые сидят на Рубинштейна и в последние пять лет находятся в осаде жильцов, заинтересованы в таких туристах.



— Где ты сам любишь гулять — с семьей, с друзьями? Где находится «твой Петербург»?



— Я сам очень люблю два пятака. Первый — Марсово поле и Михайловский сад, но без Летнего. Летний, мне кажется, был сделан после реконструкции немножко без души. Вторая точка силы — Крюков канал, Коломна и Новая Голландия. Новую Голландию считаю одним из сильнейших мест в нашем городе. Еще я специально придумал экскурсию по Тверской улице, потому что этот район города, дальняя оконечность Песков, — это мой образ рая из детства. Там жила лучшая подруга моей мамы, я обожаю Таврический сад и все эти Ставропольские, Одесские, Херсонские улочки. Для меня это возможность вернуться в мои семь лет.



— Что бы тебе хотелось привезти в Петербург из других городов, стран?



— Летом я освоил экскурсии на самокате. Я очень боялся за экскурсантов, попросил подрядчика привезти шлемы, потому что совсем не хотел получать уголовную статью, если кто-то упадет. Это был романтический заказ: муж сделал жене такой сюрприз. Мы на самокате откатались по всему центру. Это была крутая затея, потому что я увидел, как это удобно и быстро: за два часа ты можешь увидеть в семь раз больше, чем если гулять пешком.



Не хватает еще регулярных трамвайчиков по речкам. Но об этом говорит каждый новый начальник туристической отрасли в Петербурге в последние 15 лет, так что не думаю, что я доживу. Но эта проблема решается легко — аренда корабля стоит понятных денег, и ты сам можешь быть королем своих приключений.



— Если лет через 20 надо будет провести экскурсию по Петербургу начала 2020-х, куда ты поведешь туристов и о чем им расскажешь?



— Я пойду в самую западную оконечность Крестовского острова, это та часть города, которая изменилась на наших глазах. ЗСД, «Лахта Центр», «Газпром Арена» — совершенно невероятная архитектура, которая появилась в нашем городе за последнее время. Обожаю ездить по ЗСД пассажиром, потому что город открывается с совершенно невероятных точек. С 7-го яруса «Газпром Арены» виден Финский залив и купол Кронштадтского собора — это сильная точка, еще не затасканная. Кронштадт вскоре тоже станет крутым местом — сейчас там появляется туристическая жизнь, что, на мой взгляд, здорово.



Беседовала Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

