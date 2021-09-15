Правительство назвало несанкционированные митинги основным способом дестабилизации обстановки в России

Правительство считает привлечение граждан страны к несанкционированным митингам основным способом дестабилизации обстановки в России. Об этом говорится в постановлении, опубликованном 15 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.



Документ вносит изменения в госпрограмму «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», которая была утверждена в апреле 2014 года.



«Основным способом дестабилизации общественно-политической обстановки в Российской Федерации становится привлечение различных групп населения к участию в несогласованных публичных мероприятиях (включая протестные акции), которые умышленно трансформируются в массовые беспорядки», — сказано в постановлении.

