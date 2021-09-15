Правительство назвало несанкционированные митинги основным способом дестабилизации обстановки в России

Правительство считает привлечение граждан страны к несанкционированным митингам основным способом дестабилизации обстановки в России. Об этом говорится в постановлении, опубликованном 15 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ вносит изменения в госпрограмму «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», которая была утверждена в апреле 2014 года.
«Основным способом дестабилизации общественно-политической обстановки в Российской Федерации становится привлечение различных групп населения к участию в несогласованных публичных мероприятиях (включая протестные акции), которые умышленно трансформируются в массовые беспорядки», — сказано в постановлении.
При этом одним из приоритетных вызовов для органов внутренних дел в документе называют, в том числе, «рост количества фактов деструктивного влияния на несовершеннолетних посредством телекоммуникационных сетей».
Ранее «Фонтанка» писала, что Минцифры разработало проект постановления кабмина, согласно которому силовые ведомства, спецслужбы и спасатели могут получить приоритет в использовании связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При этом обычных пользователей от сетей отключат.