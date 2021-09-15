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Правительство назвало несанкционированные митинги основным способом дестабилизации обстановки в России

Правительство считает привлечение граждан страны к несанкционированным митингам основным способом дестабилизации обстановки в России. Об этом говорится в постановлении, опубликованном 15 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вносит изменения в госпрограмму «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», которая была утверждена в апреле 2014 года.

«Основным способом дестабилизации общественно-политической обстановки в Российской Федерации становится привлечение различных групп населения к участию в несогласованных публичных мероприятиях (включая протестные акции), которые умышленно трансформируются в массовые беспорядки», — сказано в постановлении.

При этом одним из приоритетных вызовов для органов внутренних дел в документе называют, в том числе, «рост количества фактов деструктивного влияния на несовершеннолетних посредством телекоммуникационных сетей».

Ранее «Фонтанка» писала, что Минцифры разработало проект постановления кабмина, согласно которому силовые ведомства, спецслужбы и спасатели могут получить приоритет в использовании связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При этом обычных пользователей от сетей отключат.

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Комментарии (17)

Доверчивый_5e4ce296a0900
Ну, раз пугать начали, значит фальсификации уже подготовлены.
Только нам, в отличии от них, терять нечего.
***_555
Зря не люстрировали запрещателей в 91-м.
Evil_Dogooder
Я погляжу, кое-кто крепко запомятывал, что порядок проведения акций у нас не разрешительный, а уведомительный. А "санкционирование" означает "разрешение", так что кое-кто приписывает себе право разрешать и запрещать то, что не положено запрещать и разрешать законом в принципе.
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