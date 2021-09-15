Как сообщает 15 сентября пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, за прошедшую неделю сотрудники Пулковской таможни выявили 21 международное почтовое отправление с сыром внутри. Посылки были направлялись в Петербург и Ленобласть из Финляндии. Общий вес товара составил 295 килограммов. Обнаружить контрабанду помог досмотровый рентгеновский аппарат.

Любители финского сыра в России стали налегать на почту. Пулковские таможенники за неделю выявили два десятка «сырных» посылок. Вместо получателя их доставят обратно отправителю.

По решению специалистов ветеринарного контроля, сыр попадает под запрет ввоза на территорию России. Продукция должна быть немедленно возвращена отправителю, и все посылки с сыром выслали с территории Евразийского экономического союза обратно. А в действиях получателей этих посылок таможенники усматривают состав административного правонарушения.



На Почтовом таможенном посту отмечают, что в последнее время случаи отправки посылками продукции животного происхождения стали более частыми.

