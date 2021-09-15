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Сырная посылка. Почти 300 кг финского сыра пытались доставить в Петербург почтой

Пулковские таможенники обнаружили 21 посылку с финским сыром

Любители финского сыра в России стали налегать на почту. Пулковские таможенники за неделю выявили два десятка «сырных» посылок. Вместо получателя их доставят обратно отправителю.

Как сообщает 15 сентября пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, за прошедшую неделю сотрудники Пулковской таможни выявили 21 международное почтовое отправление с сыром внутри. Посылки были направлялись в Петербург и Ленобласть из Финляндии. Общий вес товара составил 295 килограммов. Обнаружить контрабанду помог досмотровый рентгеновский аппарат.

Фото: Северо-Западное таможенное управление
Фото: Северо-Западное таможенное управление
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По решению специалистов ветеринарного контроля, сыр попадает под запрет ввоза на территорию России. Продукция должна быть немедленно возвращена отправителю, и все посылки с сыром выслали с территории Евразийского экономического союза обратно. А в действиях получателей этих посылок таможенники усматривают состав административного правонарушения.

На Почтовом таможенном посту отмечают, что в последнее время случаи отправки посылками продукции животного происхождения стали более частыми.

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Комментарии (6)

lion405
Шел восьмой год великой битвы. Битвы с сыром. )
266197170
Петербуржцев спасли от фи нского сыра.
ShkVAl
Надо американцам санкции объявить. Пусть и они сыр тракторами с землей смешивают.
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