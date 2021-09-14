Женщину, которая поставила гроб с покойницей у администрации Балашихи, вызвали в СК

Жительницу Московской области Наталью Чуканову, которая в минувшую субботу привезла гроб с телом сестры к администрации Балашихи, вызвали в местный следственный комитет. Помимо этого, гражданку ждут на Лубянке, где находится главное следственное управление СК по Подмосковью.



Как пишет РБК 14 сентября, точную причину вызова по телефону ей не назвали. «Сообщили, что хотят взять объяснение по ситуации», — сказала Чуканова. Собеседница издания добавила, что собирается отправиться в балашихинский СК 16 сентября. Когда она поедет в Москву, пока не решила.