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Женщину, которая поставила гроб с покойницей у администрации Балашихи, вызвали в СК

Жительницу Московской области Наталью Чуканову, которая в минувшую субботу привезла гроб с телом сестры к администрации Балашихи, вызвали в местный следственный комитет. Помимо этого, гражданку ждут на Лубянке, где находится главное следственное управление СК по Подмосковью.

Как пишет РБК 14 сентября, точную причину вызова по телефону ей не назвали. «Сообщили, что хотят взять объяснение по ситуации», — сказала Чуканова. Собеседница издания добавила, что собирается отправиться в балашихинский СК 16 сентября. Когда она поедет в Москву, пока не решила.

«Фонтанка» писала, что 11 сентября жительница Подмосковья Наталья Чуканова привезла гроб с телом сестры к администрации Балашихи после отказа в разрешении на захоронение. До этого она приехала на Фенинское кладбище, чтобы похоронить близкую родственницу рядом с отцом, но ее поставили перед выбором — либо 120 тысяч рублей, либо отказ в проведении ритуала. После отчаянного «перформанса» у дверей администрации женщина все же получила разрешение.

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Комментарии (12)

AndrewBarsik
Перед тем, как идти в СК, сдать в приёмную заявление о вымогательстве со стороны сотрудника ритуальной службы. Потом зайти в кабинет к следователю и начать давать показания, настаивая, что даёт показания в качестве потерпевшей. Не стесняться. В начале протокола так и написать, что данные показания я даю в рамках проверки следователем моего заявления о вымогательстве, зарегистрированного под №__ от ___.
jump
просто у неё нет 120 тысяч. Что ей делать? Закопать в лесу она может или нет?
Pupin
Что за бред, это как родителей в школу вызывают, не имеет никакого правового основания. Она не обязана перед ними объясняться.
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