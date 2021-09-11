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Женщина привезла гроб с сестрой к администрации Балашихи после того, как ей озвучили стоимость захоронения

Жительница Подмосковья Наталья Чуканова привезла гроб с телом сестры к администрации Балашихи после отказа в разрешении на захоронение. Об этом 11 сентября сообщает РБК со ссылкой на источник на похоронном рынке.

По словам собеседника, накануне женщина приехала на Фенинское кладбище, чтобы похоронить сестру рядом с её отцом. На кладбище её встретил сотрудник муниципального учреждения, отвечающего за ритуальные услуги в Балашихинском районе. Мужчина предложил услуги от имени ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» «Женщине объявили 120 тыс. руб. [за услуги захоронения]», — добавил источник.

По словам собеседника, Чуканову поставили перед выбором — либо 120 тысяч, либо отказ в выдаче разрешения на захоронение. Узнав цену, женщина решила выяснить стоимость услуг в других фирмах, в одной из них, например, ритуал стоил 15 тысяч рублей.

Получив отказ в выдаче разрешения, родственница усопшей наняла частный катафалк и привезла гроб с телом сестры к администрации Балашихинского района. Она потребовала у властей прояснить ситуацию. После этого отчаянного «перформанса» разрешение все же было получено.

Зимой 2019 года точно такой же случай произошёл в Самаре. Местная жительница Анна Плотникова привезла гроб с бывшим гражданским мужем к зданию правительства и заявила о действиях кладбищенской мафии, которая не давала похоронить мужчину, требуя 50 тысяч рублей.

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Комментарии (26)

07A
Извините, я человек не очень грамотный! Почему она не похоронила за 15 000, а оставила гроб родного человека около администрации?
265055770
Можно просто отказаться от погребения. Зачем кормить эту мафию?
LiChaBaTa
Молодец женщина. По другому ЭТИ не понимают.
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