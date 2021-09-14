Фото: Скриншот видео/ Youtube.com/ Yansukov Поделиться Поделиться







Сторонники признанного в России экстремистским Фонда борьбы с коррупцией получили письма с деловым предложением. От имени «народного адвоката» предлагалось решить проблему за умеренную плату, если против них возбудят уголовное дело. Пользователи посчитали, что развлекаются полицейские или ФСБ, но за рассылкой стоит реальный персонаж.

Подписчики ФБК* не успели оправиться от штурма оперативников, предлагавших отречься от взглядов, как их электронные адреса заспамили письма от имени Александра Трещева.



«Я народный адвокат… Узнал, что правоохранительные органы начали профилактические обходы людей. Исходя из моего опыта, это сигнал к началу активной работы по реализации уголовных дел в отношении сторонников ФБК*.

Цель моего письма — оказание правовой помощи. Я имею опыт с подобными уголовными делами и готов предложить услуги за умеренное вознаграждение. Если вовремя принять меры и действовать грамотно, то все решаемо и все может обойтись».



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Письма рассылались с адресов сервера «Eshche.pw», зарегистрированного в микронезийском государстве Палау 5 сентября 2021 года.

Как сообщили «Фонтанке» получатели, они посчитали рассылку забавой полицейских или чекистов, имевших, судя по всему, отношение к составлению «расстрельных списков» ФБК. На протянутую «руку помощи» не согласились.

Александр Трещев — персонаж невыдуманный. Это 60-летний участник развлекательных программ. Зрители Первого канала знают Трещева по «Пусть говорят», а телестарожилы — по шоу «Федеральный судья», выходившему до 2011 года.



В разговоре с «Фонтанкой» Трещев опроверг подозрения навальнистов и взял рассылку на себя. Причины называть отказался. По словам собеседника, он ведет переговоры с одним изданием, которому готов рассказать подробную историю.

«Сделайте мне предложение. Не финансовое, естественно. Я в деньгах не нуждаюсь вообще и давно себя прекрасно чувствую. Меня они не интересуют», — сказал Трещев, хотя от гонорара за услуги не отказался бы.

По его словам, рассылку навальнистам он сделал по собственной инициативе, без согласования с ФСБ. Но реакция получателей была противоположной предложению. Трещев получил обвинения в продажности.

Опыт «подобных уголовных дел» биография Александра Трещева не содержит. Он не обладает статусом адвоката. По его утверждению, за плечами — война в Афганистане, работа судьей военного трибунала.

Профессор, доктор юридических наук, член научно-экспертного совета при спикере Совфеда Валентине Матвиенко, член центрального совета Ассоциации юристов России — ничему этому подтверждения нет, как и явно выдуманной должности «Полномочный представитель адвокатской палаты Евросоюза». На вопросы о регалиях Трещев отказался отвечать.



«Я всегда был корпоративным юристом, а не народным адвокатом», — признался он.

Состоятельность Трещеву принесли 1990-е. После развала СССР он вел совместный бизнес с депутатом Госдумы Владимиром Семаго. Кроме того, возглавляемая Трещевым торгово-промышленная компания «Интер-Феникс» была подразделением влиятельного на тот момент и капиталоемкого Российского фонда инвалидов войны в Афганистане (РФИВА). Жертвовать воинам-интернационалистам тогда было модно.

Активную деятельность фонд начал в 1994 году, когда ему предоставили таможенные льготы. Трансграничный бизнес «афганцам» помогали вести юрлица, в том числе «Интер-Феникс». Обороты фонда были колоссальные. Генпрокуратура насчитала 4 миллиарда долларов. В дебютном 1994-м таможенные льготы принесли 200 миллионов. Налоговая полиция подозревала, что существенную часть прибыли функционеры уводят на счета коммерческих структур, так как инвалидам досталась лишь десятина.

Как полагало обвинение, в конце лета 1994 года председатель РФИВА Валерий Радчиков вступил в сговор с гендиректором «Интер-Феникса» Александром Трещевым на хищение заработанных от таможенных льгот 2,5 миллионов долларов. Они подготовили фиктивный контракт от «Интер-Феникса» с иностранной фирмой в Великобритании, и по подложному платежному поручению со счета российской компании деньги ушли. Радчиков и Трещев использовали их в личных целях.



В 1997 году Трещева арестовали по делу о растрате, но через несколько месяцев освободили. Он попал под постановление Госдумы об амнистии от 24 декабря 1997-го.

Уголовное дело Валерия Радчикова прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с гибелью. Эпизод с растратой вошел в известное дело о взрыве на Котляковском кладбище в 1996 году. Уволенный с должности главы РФИВА Радчиков, по версии следствия, организовал убийство своего преемника Сергея Трахирова, который пришел помянуть еще одного покойного функционера фонда Валерия Лиходея. При взрыве погибли 14 человек.

Еще одна компания Александра Трещева, «Внешюрколлегия», специализировалась на обслуживании бизнесменов и политиков и корпоративных интересов.

В начале 2000-х Трещев зарегистрировал фирму «Трещев и партнеры», которая заявляла о себе как коллегия адвокатов. В реестре юрлиц она числилась как казачье общество. Каждому юрлицу присваивается код согласно общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ). У коллегий адвокатов, имеющих соответствующие права и обязанности, есть свой номер. «Трещев и партнеры» под адвокатскую кодификацию не попадала.

