«Метрострой Северной столицы» начал закупать материалы под стройку оранжевой и коричневой линий подземки Петербурга

Как видно из информации с сайта госзакупок, с начала сентября МССС объявил около десятка закупок, касающихся материалов и оборудования. Объем их невысок: самый крупный лот — арматура почти на 140 млн рублей. Кроме того, в списке поставка цемента на 44 млн рублей, сетевого и компьютерного оборудования на 37 млн рублей, самоспасателей на 28 млн рублей, щебня на 23 млн рублей и др. Еще в конце августа компания закупала спецодежды для сотрудников на 47 млн рублей.
Характерно, что по арматуре место поставки обозначено как Ново-Никитинская ул., д. 17. Это адрес завода ЖБИ, обособленного подразделения традиционного «Метростроя», место которого, по мысли Смольного, должен занять МССС. Именно на этот завод приезжал вице-губернатор Максим Соколов за день до объявления «Метростроя» банкротом для того, чтобы лично гарантировать работникам трудоустройство в новой компании. МССС собирался брать этот завод в аренду, чтобы уберечь от аппетита других кредиторов.
Кроме того, видно, что совместное предприятие Петербурга и ВТБ, которым является «Метрострой Северной столицы», закупает материалы под контракты, которых у него до сих пор нет. В самой компании объяснили это самоуверенностью: «Принципиальное решение о выборе единственного поставщика по строительству метрополитена в Петербурге есть. Мы ожидаем соответствующее распоряжение. Проведение закупок на текущем этапе продиктовано тем, что АО «МССС» готовится приступить к работам по метростроению сразу после заключения госконтрактов. Мы формируем запас материалов на основании текущей производственной программы до конца года, которая включает в себя работы на «Красносельско-Калининской линии» и «Лахтинско-Правобережной линии». Всего до конца года объем закупок должен вырасти до 500 млн рублей.
Напомним, статуса единственного поставщика для МССС запросили губернатор Александр Беглов и глава ВТБ Андрей Костин. Он позволит компании гарантированно получить контракты на строительство метро после того, как аналогичные договоры расторгнут с «Метростроем» как с банкротом. Этот вариант содержится в соответствующей дорожной карте. Президент Владимир Путин поручил главе правительства определиться с поставщиком для Петербурга до 1 октября.