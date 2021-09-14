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«Метрострой Северной столицы» начал закупать материалы под стройку оранжевой и коричневой линий подземки Петербурга

Компания «Метрострой Cеверной столицы» (МССС) начала закупочную кампанию для строительства подземки в Петербурге. К концу года лотов наберется на полмиллиарда рублей.

Как видно из информации с сайта госзакупок, с начала сентября МССС объявил около десятка закупок, касающихся материалов и оборудования. Объем их невысок: самый крупный лот — арматура почти на 140 млн рублей. Кроме того, в списке поставка цемента на 44 млн рублей, сетевого и компьютерного оборудования на 37 млн рублей, самоспасателей на 28 млн рублей, щебня на 23 млн рублей и др. Еще в конце августа компания закупала спецодежды для сотрудников на 47 млн рублей.

Характерно, что по арматуре место поставки обозначено как Ново-Никитинская ул., д. 17. Это адрес завода ЖБИ, обособленного подразделения традиционного «Метростроя», место которого, по мысли Смольного, должен занять МССС. Именно на этот завод приезжал вице-губернатор Максим Соколов за день до объявления «Метростроя» банкротом для того, чтобы лично гарантировать работникам трудоустройство в новой компании. МССС собирался брать этот завод в аренду, чтобы уберечь от аппетита других кредиторов.

Кроме того, видно, что совместное предприятие Петербурга и ВТБ, которым является «Метрострой Северной столицы», закупает материалы под контракты, которых у него до сих пор нет. В самой компании объяснили это самоуверенностью: «Принципиальное решение о выборе единственного поставщика по строительству метрополитена в Петербурге есть. Мы ожидаем соответствующее распоряжение. Проведение закупок на текущем этапе продиктовано тем, что АО «МССС» готовится приступить к работам по метростроению сразу после заключения госконтрактов. Мы формируем запас материалов на основании текущей производственной программы до конца года, которая включает в себя работы на «Красносельско-Калининской линии» и «Лахтинско-Правобережной линии». Всего до конца года объем закупок должен вырасти до 500 млн рублей.

Напомним, статуса единственного поставщика для МССС запросили губернатор Александр Беглов и глава ВТБ Андрей Костин. Он позволит компании гарантированно получить контракты на строительство метро после того, как аналогичные договоры расторгнут с «Метростроем» как с банкротом. Этот вариант содержится в соответствующей дорожной карте. Президент Владимир Путин поручил главе правительства определиться с поставщиком для Петербурга до 1 октября.

«Метрострой» 31 августа был признан банкротом, в компании введено конкурсное управление, объем требований в реестре кредиторов превышает 6 млрд рублей.

Ранее Смольный принял решение не спасать компанию, а перевести в управляемое банкротство, чтобы передать людей и технику новому совместному предприятию Смольного и ВТБ — «Метрострой Северной столицы». МССС выкупил право требования долгов у крупнейших кредиторов предприятия и подал ходатайство о замене стороны в деле, чтобы фактически возглавить банкротный процесс. Чиновники утверждают, что готовы трудоустроить в МССС сотрудников «Метростроя», туда же должно перейти имущество должника, необходимое для строительства.

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Комментарии (8)

265056402
я знаю, в чём подвох))) пока они готовятся, цемент намокнет
Аппаратчик мокрой классификации
Интересно, бентлей руководству будет проходить как материалы для оранжевой или коричневой ветки?
dimitron111
может быть через 30 лет
это вам не Москва
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