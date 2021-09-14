«Метрострой Северной столицы» начал закупать материалы под стройку оранжевой и коричневой линий подземки Петербурга

Как видно из информации с сайта госзакупок, с начала сентября МССС объявил около десятка закупок, касающихся материалов и оборудования. Объем их невысок: самый крупный лот — арматура почти на 140 млн рублей. Кроме того, в списке поставка цемента на 44 млн рублей, сетевого и компьютерного оборудования на 37 млн рублей, самоспасателей на 28 млн рублей, щебня на 23 млн рублей и др. Еще в конце августа компания закупала спецодежды для сотрудников на 47 млн рублей.



Характерно, что по арматуре место поставки обозначено как Ново-Никитинская ул., д. 17. Это адрес завода ЖБИ, обособленного подразделения традиционного «Метростроя», место которого, по мысли Смольного, должен занять МССС. Именно на этот завод приезжал вице-губернатор Максим Соколов за день до объявления «Метростроя» банкротом для того, чтобы лично гарантировать работникам трудоустройство в новой компании. МССС собирался брать этот завод в аренду, чтобы уберечь от аппетита других кредиторов.

