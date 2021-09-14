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На Заневском несколько машин затопило вместе с подземной парковкой. Кто виноват — неясно

Паркинг с автомобилями затопило в Красногвардейском районе Петербурга

На Заневском проспекте, 42, ночью 14 сентября затопило подземную парковку. Как сообщают в соцсетях очевидцы, водой оказались залиты 15-20 машин.

По словам жильцов, потоп начался с «шума водопада в стенах парадных» и ржавой воды из-под кранов. Когда один из них зашел на парковку, воды там было уже по щиколотку. О неприятностях рассказали в домовом чате, некоторые автовладельцы успели выехать, кто-то отправил заявки в управляющую компанию и в службу «004».

«Через 20-30 минут воды выше колена, никто не приехал, жильцы звонили во все квартиры и пытались найти автовладельцев, чьи машины ещё оставались. В этот момент выясняется, что воду может перекрыть только Водоканал, и они сообщают, что приедут через 1,5 часа!» — возмущается очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Почти через час, говорят жители дома, воду перекрыли сотрудники МЧС. В этот момент, по оценкам наблюдателей, на парковке было 15-20 автомобилей, которые «уже скрылись в воде».

«Фонтанка» направила запрос в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Управляющий филиалом УК «Самолет», в ведомстве которой находится дом, на звонок не ответил.

Непогода пришла в Петербург в понедельник, 13 сентября. После ливня подтопило Московский вокзал, в доме на улице Авиаконструкторов залило электрощиты, деревья падали на машины. К утру 14 сентября стало известно ещё о нескольких подобных случаях.

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Комментарии (5)

Аппаратчик мокрой классификации
Классный бассейн. Но, вода грязная..
f0ntan
Это вода внутреннего водоотвода с крыши дома?
07A
Личный автотранспорт-зло, убивают людей больше, чем электросамокатчики, пробки, вонь, ведут себя как жители страны фекалий!
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