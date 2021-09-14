По словам жильцов, потоп начался с «шума водопада в стенах парадных» и ржавой воды из-под кранов. Когда один из них зашел на парковку, воды там было уже по щиколотку. О неприятностях рассказали в домовом чате, некоторые автовладельцы успели выехать, кто-то отправил заявки в управляющую компанию и в службу «004».
«Через 20-30 минут воды выше колена, никто не приехал, жильцы звонили во все квартиры и пытались найти автовладельцев, чьи машины ещё оставались. В этот момент выясняется, что воду может перекрыть только Водоканал, и они сообщают, что приедут через 1,5 часа!» — возмущается очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Почти через час, говорят жители дома, воду перекрыли сотрудники МЧС. В этот момент, по оценкам наблюдателей, на парковке было 15-20 автомобилей, которые «уже скрылись в воде».
«Фонтанка» направила запрос в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Управляющий филиалом УК «Самолет», в ведомстве которой находится дом, на звонок не ответил.
Непогода пришла в Петербург в понедельник, 13 сентября. После ливня подтопило Московский вокзал, в доме на улице Авиаконструкторов залило электрощиты, деревья падали на машины. К утру 14 сентября стало известно ещё о нескольких подобных случаях.