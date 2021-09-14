Волонтер ЛДПР в Петербурге сдал агитационные материалы в пункт приема макулатуры

Волонтер ЛДПР решил заработать на агитационных материалах. Ему грозит уголовное дело.



Как стало известно «Фонтанке» 14 сентября, накануне в полицию обратился координатор регионального отделения партии ЛДПР с жалобой на волонтера. По предварительной информации, 7 сентября один из руководителей отделения передал 32-летнему волонтеру около 25 тысяч агитационных брошюр. Больше половины их них мужчина в тот же день сдал в пункт приема макулатуры и получил небольшую сумму.



Волонтера доставили в отдел полиции, где он не стал скрывать факт продажи материалов. Брошюры потом нашли в пункте, куда их сдали, и передали обратно отделению ЛДПР.

