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Волонтер ЛДПР в Петербурге сдал агитационные материалы в пункт приема макулатуры

Волонтер ЛДПР решил заработать на агитационных материалах. Ему грозит уголовное дело.

Как стало известно «Фонтанке» 14 сентября, накануне в полицию обратился координатор регионального отделения партии ЛДПР с жалобой на волонтера. По предварительной информации, 7 сентября один из руководителей отделения передал 32-летнему волонтеру около 25 тысяч агитационных брошюр. Больше половины их них мужчина в тот же день сдал в пункт приема макулатуры и получил небольшую сумму.

Волонтера доставили в отдел полиции, где он не стал скрывать факт продажи материалов. Брошюры потом нашли в пункте, куда их сдали, и передали обратно отделению ЛДПР.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (1)

hedgehog_
а за што уголовка то? этож не едросня пострадала?
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