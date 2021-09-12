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В результате жесткой посадки самолета L-410 в тайге под Иркутском погибли четыре человека

Спасатели и медики добрались до места жесткой посадки самолета L-410 в Иркутской области. Об этом вечером 12 сентября сообщают федеральные СМИ.

Как пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб, погибли четыре человека. «По предварительным данным, погибли до четырех человек — один пилот, командир, и трое пассажиров, второй пилот жив», — рассказал источник «Интерфакса». Остальные девять пассажиров получили травмы различной степени тяжести, в основном — переломы. Всего в самолете было 14 пассажиров и 2 члена экипажа.

В пресс-службе регионального Минздрава ТАССу рассказали, что пять пассажиров самостоятельно выбрались из самолета, «остальные нуждаются в высвобождении». Эвакуация с места крушения продолжается.

Ранее иркутский губернатор и Следственный комитет сообщали, что все пассажиры якобы выжили.

Самолет L-410 выполнял рейс Иркутск — Казаченское, он не долетел до полосы всего 4 километра, упав в тайге. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта»).

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Комментарии (13)

hal9000
Нечего всякую рухлядь покупать..если за 4 километра то это поломка во время полета..что то с движками..
Obseerv
Для объективного расследования уже пора приглашать незаинтересованных иностранных специалистов... Цепь падений самолётов разных типов и назначений - от гражданских до военных, наводи на грустные мысли...
266235117
Самолётов в России попадало в этом году сильно больше норм аварийности.Тенденция
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