В результате жесткой посадки самолета L-410 в тайге под Иркутском погибли четыре человека

Как пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб, погибли четыре человека. «По предварительным данным, погибли до четырех человек — один пилот, командир, и трое пассажиров, второй пилот жив», — рассказал источник «Интерфакса». Остальные девять пассажиров получили травмы различной степени тяжести, в основном — переломы. Всего в самолете было 14 пассажиров и 2 члена экипажа.

В пресс-службе регионального Минздрава ТАССу рассказали, что пять пассажиров самостоятельно выбрались из самолета, «остальные нуждаются в высвобождении». Эвакуация с места крушения продолжается.

