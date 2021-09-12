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Иркутский губернатор: Пассажиры самолета L-410 зажаты в салоне

Пассажиры самолёта L-410, совершившего жесткую посадку в тайге, зажаты в салоне. Об этом 12 сентября сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Я связался с пассажиркой, которая находится в салоне самолета. Конструкция самолета деформирована, пассажиры зажаты. Предварительно все живы, разговаривают. Произошла деформация корпуса, со слов очевидцев, пожара нет», — цитирует его RT.

Кобзев уточнил, что самолет совершил жесткую посадку в четырех километрах юго-западнее населенного пункта Казачинское, за реку Кириенгу. На место вылетел вертолет Ми-8 с руководителем территориального МЧС.

Ранее в Следственном комитете также сообщили, что все 14 пассажиров выжили, однако один из них находится в тяжелом состоянии. О судьбе двух членов экипажа точной информации не было, в СМИ писали, что один пилот погиб.

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Комментарии (1)

IvanSt
Фонтанка, река правильно пишется Киренга.
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