Иркутский губернатор: Пассажиры самолета L-410 зажаты в салоне

Пассажиры самолёта L-410, совершившего жесткую посадку в тайге, зажаты в салоне. Об этом 12 сентября сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



«Я связался с пассажиркой, которая находится в салоне самолета. Конструкция самолета деформирована, пассажиры зажаты. Предварительно все живы, разговаривают. Произошла деформация корпуса, со слов очевидцев, пожара нет», — цитирует его RT.



Кобзев уточнил, что самолет совершил жесткую посадку в четырех километрах юго-западнее населенного пункта Казачинское, за реку Кириенгу. На место вылетел вертолет Ми-8 с руководителем территориального МЧС.

