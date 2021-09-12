Следственный комитет: Все пассажиры жестко севшего в тайге самолета L-410 живы

По предварительным данным, все пассажиры самолёта, жестко приземлившегося в тайге под Иркутском, живы. Об этом 12 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.



В ведомстве отмечают, что без пострадавших не обошлось. Один человек находится в тяжелом состоянии. Всего на борту было 16 человек, в том числе двое членов экипажа. В СМИ пишут, что один пилот якобы погиб. После происшествия в следственном управлении по региону возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

