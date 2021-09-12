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Следственный комитет: Все пассажиры жестко севшего в тайге самолета L-410 живы

По предварительным данным, все пассажиры самолёта, жестко приземлившегося в тайге под Иркутском, живы. Об этом 12 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

В ведомстве отмечают, что без пострадавших не обошлось. Один человек находится в тяжелом состоянии. Всего на борту было 16 человек, в том числе двое членов экипажа. В СМИ пишут, что один пилот якобы погиб. После происшествия в следственном управлении по региону возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Самолет L-410 совершил жесткую посадку в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы в поселке Казачинское.

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Комментарии (3)

07A
Пока нет. Не волнуйтесь, для них это пока не главное.
tatarin
Пилотам "героев" уже присвоили7
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