В тайге под Иркутском пассажирский самолёт совершил жёсткую посадку

Самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области 12 сентября. На борту находятся 14 человек, включая двоих членов экипажа.



«В 4 км юго-западнее населенного пункта Казачинское, по предварительным данным, совершил жесткую посадку самолет L-410, следовавший из Иркутска в Казачинское», — цитирует ТАСС слова источника из экстренного ведомства. Собеседник уточнил, что несколько человек пострадали.



В МЧС РФ подтвердили информацию о жесткой посадке.



«Информация о происшествии подтверждается, подробности уточняются, на место следуют спасатели», — сказали в ведомстве. По предварительной информации, нескольким людям удалось выжить и выбраться из самолета. «Самолет L-410 потерпел крушение, упав с низкой высоты, четыре человека выжили, один — в критическом состоянии, 11 — зажаты в салоне», — рассказал источник «Интерфакса».