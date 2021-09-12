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В тайге под Иркутском пассажирский самолёт совершил жёсткую посадку

Самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области 12 сентября. На борту находятся 14 человек, включая двоих членов экипажа.

«В 4 км юго-западнее населенного пункта Казачинское, по предварительным данным, совершил жесткую посадку самолет L-410, следовавший из Иркутска в Казачинское», — цитирует ТАСС слова источника из экстренного ведомства. Собеседник уточнил, что несколько человек пострадали.

В МЧС РФ подтвердили информацию о жесткой посадке.

«Информация о происшествии подтверждается, подробности уточняются, на место следуют спасатели», — сказали в ведомстве. По предварительной информации, нескольким людям удалось выжить и выбраться из самолета. «Самолет L-410 потерпел крушение, упав с низкой высоты, четыре человека выжили, один — в критическом состоянии, 11 — зажаты в салоне», — рассказал источник «Интерфакса».

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Комментарии (7)

IvanSt
"Под Иркутском" -- это все равно что написать, что Тверь находится под Петербургом. Между Иркутском и Казачинским несколько сотен км.
263221761
Повезло выжившим, что иномарка.
SlawaPiter
Супер надежный пипилац, дай Бог всем здоровья.
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