Кому навредят овощные диеты и в чём их польза — отвечают врачи

В 100 граммах свеклы содержится 42 ккал, и это дает все основания считать ее диетическим продуктом Фото: Татьяна Кривенко / NGS.RU Поделиться Поделиться







Главная слабость русского человека — посадить весной несколько маленьких зернышек, наблюдать, как трогательно всходят первые ростки, ухаживать за ними всё лето, полоть и поливать. И совершенно забыть о том, что осенью всё это добро превратится в горы урожая, который начнет вытеснять тебя из квартиры.

Единственный способ справиться с овощной оккупацией — есть. А чтобы целью поедания был не только овощной геноцид, мы узнали у диетологов, какие овощные диеты действительно работают. Особенно актуально будет, если на даче есть мангал и вы совмещали полевые работы с бесконтрольным поеданием шашлыков.



Кабачковая диета

Кабачок считается идеальным овощем для похудения хотя бы потому, что он низкокалорийный (всего 17 ккал на 100 граммов). К тому же способов приготовить его насчитывается множество, благодаря чему кабачковая диета будет легко переноситься и не вызовет у вас стойкого отвращения. Также кабачки полезны сами по себе: их употребление положительно скажется не только на весе, но и на здоровье.

Полезные вещества и свойства кабачка для организма Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







— Хотя кабачок содержит мало калорий, он очень питателен, поэтому диету, основанную на нём, нельзя назвать «голодной». Для кабачковой диеты нет никакой установленной схемы, просто несколько дней (до десяти, не больше) употребляйте блюда из кабачков на обед, полдник и ужин, — говорит диетолог-нутрициолог Инна Зорина. — У кабачка нет характерного запаха и вкуса, поэтому блюда на его основе будут разнообразными. Это оценят люди, периодически практикующие монодиеты. Ведь употребление одного и того же продукта в течение нескольких дней плохо сказывается на нервной системе, а монотонность не позволит долго смотреть на главный ингредиент диеты без внутренней дрожи. В данном случае дело обстоит иначе. Просто используйте свою фантазию, найдите подходящие рецепты и начинайте худеть. Кабачки лучше всего готовить на пару, запекать или тушить. Только не жарьте их в муке и масле — эта смесь значительно увеличивает содержание калорий.



Инна Зорина — диетолог-нутрициолог, тренер по коррекции веса, специалист по здоровому питанию.

Что можно приготовить из кабачков, смотрите в нашем материале.

Главный принцип диеты: три приема пищи в день обязательно должны содержать кабачки. При этом диетологи советуют придерживаться правила пяти приемов пищи: три основных (завтрак, обед, ужин) и два перекуса. А еще полезно разбавить кабачковую диету другими овощами, рыбой, нежирным мясом. Ведь монодиеты — не лучший подход.

— Распространенной ошибкой, особенно у женщин, являются монодиеты, неполноценное питание с урезанием количества еды, — говорит Виктория Яблокова. — Человек сможет несколько дней продержаться так, но потом он обязательно сорвется и сильно переест, а значит — вес вернется. Это всё не про здоровье. Питание даже с дефицитом калорий должно оставаться сбалансированным. Также женщины сильно уменьшают количество белка. Они исключают мясо, молочную продукцию, и источником белка у них остается только растительный белок. Он не такой полноценный, как животный, и хуже усваивается. Еще одна популярная ошибка — делать слишком большой дефицит калорий. В этом случае сильно увеличивается риск срыва.



Виктория Яблокова — врач анестезиолог-реаниматолог, фитнес-тренер, нутрициолог.

И не забывайте, что у кабачков есть свои противопоказания. Диетологи не рекомендуют их есть при острых формах гастрита, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Также соблюдайте осторожность при заболеваниях почек. Если у вас есть хронические заболевания, перед диетой обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Картофельная диета

По данным Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России, картофель сам по себе — достаточно полезный продукт. Это источник минералов, витаминов и аминокислот. Например, в нём содержится много калия.

У картофельной диеты есть сразу несколько преимуществ Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Но о белом картофеле часто приходится слышать, что он «нездоровый». Прежде всего — из-за большого количества крахмала.

— Крахмал составляет 70–80% всех сухих веществ клубня, — говорит диетолог-нутрициолог Тамара Крамченинова. — Если картофель долго хранится, часть крахмала распадается до глюкозы, фруктозы и других простых углеводов. При этом клубни имеют невысокую энергетическую ценность: 75 ккал на 100 граммов продукта. Если есть картошку ежедневно, даже за неделю можно набрать килограмм лишнего веса. Но здесь всё индивидуально и зависит от профицита калорий у разных людей.



Тамара Крамченинова — диетолог-нутрициолог, врач спортивной медицины и ЛФК, консультант по вопросам питания, автор курсов по нутрицевтике, спортивному питанию, гематомониторингу и детоксу, мастер спорта по становой тяге.

Еще один важный фактор, из-за которого может появиться лишний вес, — то, с чем и как вы будете есть картофель. Масло, жирное мясо, соусы сведут все старания на нет.

— Чтобы картофель приносил нам пользу, а не вред, нужно его съедать в первой половине дня, когда наиболее активна поджелудочная железа, — говорит Инна Зорина. — И картофель желательно есть без мяса, отдельно от животного белка, допустим, с овощами, квашеной капустой. По сути картофель не вреден — вредно его неправильное употребление. И, конечно, важно, сколько человек ест.

«Я своим клиентам рекомендую два-три раза в неделю порциями по 150–200 граммов за один прием — это вполне подходящая норма» Инна Зорина, диетолог-нутрициолог

Если следовать советам диетологов и не есть слишком много картофеля, то он может быть даже полезен. К тому же он более сытный, чем другие источники углеводов, такие как рис и макароны, а у вегетарианцев и людей, исключающих животный белок из своего рациона по другим причинам, он также может служить источником белка.



Картофельная диета совершенно точно не подойдет пациентам с сахарным диабетом, пониженной кислотностью желудка, при мочекаменной болезни, ожирении и малоподвижном образе жизни. Не пытайтесь сидеть на картофельной диете, если склонны к запорам и метеоризму, в периоды обострения колитов и при энтерите.

Свекольная диета

Из полезных веществ, микроэлементов и витаминов в свекле есть витамины А, В, В9, С, бетаин, антоциан, йод, магний, калий, кальций, железо, фосфор. А еще в свекле есть кварц, укрепляющий кости и кожу. Свекла легко усваивается организмом, содержит 42 ккал на 100 граммов продукта, и это дает все основания считать ее диетическим продуктом.

Чем, кроме похудения, может быть полезна организму свекла? Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Учитывая, что в свекле содержится большое количество микроэлементов и витаминов, такая диета поможет не только похудеть, но и поправить здоровье. Бетаин в составе свеклы способствует уменьшению жировой ткани и не позволяет набрать лишние килограммы после диеты.

Свеклу можно употреблять в любом виде — сыром, вареном, запеченном. Но перед тем как начать изучать рецепты блюд из свеклы, проконсультируйтесь с врачом. У свеклы есть ряд противопоказаний:



повышает уровень сахара в крови, поэтому лучше отказаться от диеты диабетикам;

не стоит употреблять свеклу при гастрите;

такое похудение может навредить пациентам с камнями в мочевом пузыре;

мешает усвоению кальция, противопоказана больным остеопорозом;

возможна диарея — лучше воздержаться людям со слабым желудком;

противопоказана беременным женщинам и кормящим матерям.

Овощная разгрузка

Если вы всеми силами пытались избавиться от лишнего веса, но он остановился на одном показателе и никуда не двигается, можно «подтолкнуть» его (в сторону уменьшения, конечно же) разгрузочной диетой на овощах. В этом случае в ход пойдет практически всё: кабачки, огурцы, помидоры, картофель, морковь, зеленая стручковая фасоль, болгарский перец. Их общее суточное количество должно составлять полтора-два килограмма. Желательно употреблять продукты в сыром чистом виде. Если всё же нужна термическая обработка, то можно готовить овощи на пару, тушить или запекать. Также можно приготовить с ними смузи.

Помните, что первый шаг в начале любой диеты — консультация с врачом Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







— Конечно, овощная диета подойдет не всем, — говорит Инна Зорина. — Противопоказаниями к ней являются болезни кишечника, желудочно-кишечные расстройства. Поэтому обязательно требуется консультация врача. Кроме того, поскольку избыток клетчатки может спровоцировать запоры, рекомендуется в сутки пить не меньше полутора-двух литров воды, чтобы избежать подобного эффекта. И не злоупотребляйте такой диетой. После нее обязательно отдохните хотя бы три-четыре недели, прежде чем повторять разгрузку.

И помните, что бесполезно пытаться похудеть без физических нагрузок.

— Некоторые думают, что можно похудеть и быть в нормальной форме только за счет питания, не занимаясь силовыми нагрузками, — говорит Виктория Яблокова. — Вес люди теряют, но за счет мышц. Когда вы теряете мышцы, у вас становится меньше энергоемкой ткани и уменьшается уровень базового метаболизма.

По словам специалистов, если даже человек с привычным питанием делает ставку только на кардиоупражнения, то иногда этого может быть недостаточно. Многие люди склонны переоценивать уровень физической активности: позанимались, вспотели, но на самом деле потеряли за тренировку 150–200 ккал. Поэтому надо здраво оценивать свои возможности.

