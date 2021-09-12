Чем заняться в саду осенью: подробная инструкция для неугомонных фермеров

Для всех, кто не хочет покидать сад даже с наступлением осени, у нас есть отличный огородный план до самой зимы! Фото: Марина Круглякова / ТАСС Поделиться Поделиться







Думали, садовые работы заканчиваются со сбором урожая? Как бы не так! У садоводов даже осенью практически каждый день по часам расписан. До зимы еще почти три месяца, и если после нее вы хотите выйти в подготовленное поле и облегчить себе весенние работы, придется немного поработать в ближайшие дни.

Сезонные работы в сентябре

Во-первых, не забываем, что примерно до середины сентября можно посадить кое-какие растения и получить урожай в ближайшее время. Есть как минимум 8 овощей и трав, которые вырастут на грядке даже осенью. Выбор, конечно, не самый богатый (латук, редис, руккола), зато всё свежее и домашнее. Ну а если вы уже всё собрали, самое время начать подготавливать растения к зимовке, удалять поставленные под ветви подпорки (на них любят устраиваться на зиму вредители), прищипывать верхушки побегов текущего года у молодых неплодоносящих саженцев (чтобы стимулировать вызревание древесины) и пересаживать кустарники.



— Посадочные ямы подготовьте хотя бы за неделю до посадки саженцев, чтобы почва успела выстояться и осесть, — говорит агроном Виталий Бубнов. — В центр ямы крепко вбейте кол, чтобы зимой при оседании грунта он не покосился и не шатался на ветру. Перед посадкой саженцев заранее обильно пролейте яму — 15–20 литров воды должно хватить, чтобы вода глубоко пропитала грунт. Обязательно обрежьте у саженца подгнившие участки корней, наросты, размочаленные и поломанные кончики. И не забудьте тщательно замульчировать приствольный круг сухим торфом, чтобы снизить испарение влаги.



Чем заняться в саду в первой половине сентября Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Если посадка откладывается, оберните корни влажной тканью и положите саженцы в прохладное место (подвал, тенистое место в саду), а перед посадкой поставьте подсохшие саженцы в ведро с водой на сутки.

Также до середины сентября можно заняться пересадкой кустарников. При необходимости. Для растений пересадка в начале осени наименее болезненна, и даже взрослые экземпляры в это время приживутся хорошо. Смородину и крыжовник при посадке эксперты советуют заглублять, а вот малину, наоборот, лучше посадить так, чтобы корневая шейка располагалась всего на пару сантиметров глубже. Сильно уплотнять почву под посадками малины тоже не нужно. Если прикорневые почки окажутся повреждены или глубоко закопаны, плодоношение куста может задержаться на год-другой.



Список садовых работ для второй половины сентября Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Примерно со второй половины сентября можно начинать обрезку кустов крыжовника и смородины. Что еще можно сделать с кустарниками, читайте в нашем предыдущем материале на дачную тему.

Кроме того, осень — время известкования, особенно в садах с кислой почвой. Самые известные нейтрализующие кислотность добавки — зола, известковая мука и известь-пушонка. Если внести их весной, растения могут испытывать нехватку фосфора из-за его недостаточного усвоения.

Сезонные работы в октябре

Октябрь — время перекопки приствольных кругов под деревьями и кустами для уничтожения зимующих в почве вредителей. Но некоторые фермеры уверены, что любая лишняя перекопка вредит почве и заваливают приствольные круги сорняками и неперепревшим компостом по периметру кроны.

— Возбудителей болезней и вредителей уничтожаю поздним, в конце октября, опрыскиванием деревьев, кустов и почвы под ними раствором любого минерального удобрения высокой концентрации, — говорит фермер Екатерина Горбаченок. — Проще всего для этого воспользоваться мочевиной (карбомидом), взяв 500–700 граммов удобрения на 10 литров воды. Если листья еще не опали, опрыскивайте прямо по ним, особенно тщательно опрыскивайте концы веток — на них яйцекладки тли. Хорошо пройдитесь по всем веткам, стволу и почве в приствольных кругах. Ранней весной эту процедуру следует повторить.



Сезонные садовые работы в октябре Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Если осень выдалась сухая, фермеры рекомендуют как следует напоить сад водой. Если растения уйдут в зиму обезвоженными, они рискуют высохнуть от морозов, особенно годичные молодые приросты. В конце октября можно внести по периметру кроны перепревший навоз и компост под кусты и деревья, пионы и другие многолетние цветы. Под вишни и сливы не помешает дополнительно внести по трети (а то и половину) ведра золы. Ее можно заменить доломитом или мелом, но в этом случае норму надо уменьшить втрое.

Конец октября — время для срезания многолетних астр и хризантем. Над розами и клематисами нужно поставить укрытия, а пионы, лилии, хризантемы, ирисы надо приокучить. Также в последних числах месяца не лишним будет очистить стволы и ветви от лишайников. Для этого их надо опрыскать раствором железного купороса (7–10%, примерно три столовых ложки на литр воды). Во время вегетации такое опрыскивание фермеры делать не рекомендуют ни в коем случае.

Сезонные работы в ноябре

Для ноября консультанты Союза садоводов России подготовили целый календарь, в котором просто нет места для выходных. В начале месяца они советуют утеплить бурты, погреба и хранилища, убрать и выбросить загнившие корнеплоды, клубни картофеля, кочаны капусты. Если температура плюсовая, а снег еще не выпал, можно закончить побелку штамбов и оснований скелетных ветвей известью или садовой краской ВС-511.

Тем, кто собирается размножить понравившийся сорт яблони или другой плодовой культуры до наступления сильных морозов, пока мало снега, следует заготовить черенки для зимней и весенней прививки. Лучше всего хранить черенки в снежном бурте: заверните в пленку вместе со снегом и сверток закопайте в снег. Если снег в саду еще не выпал, черенки можно хранить в домашнем холодильнике, но для этого укоротите их, разрезав на две-три части, заверните во влажную материю или бумагу, завяжите в тонкий полиэтиленовый пакет с «головой». Уберите в подвал дички-подвои для зимней прививки яблони, груши.

При сильном похолодании дополнительно укройте розы и другие декоративные многолетники ящиками и другими доступными материалами, обвяжите молодые деревья (до 15 лет) лапником или толем — для защиты от грызунов и морозов. Если грызунов нет, то для защиты только от мороза достаточно обвязать спанбондом с плотностью 60.

Если в овощехранилищах на стенах образовался конденсат, для профилактики отсыревания овощей и фруктов прикройте овощи соломой или опилками. В случае повышенной влажности поставьте в место хранения ящик с негашеной известью или солью или древесным углем для впитывания влаги из воздуха. Если влажность в хранилище пониженная (меньше 70%), поставьте ящик с мокрым песком.



Отличный садовый план для первой половины ноября Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







После наступления легких устойчивых морозов прикройте землянику листьями лесных деревьев или слоем сухого торфа (при отсутствии снега). Поверх мульчи можно разложить лапник. При наступлении длительного потепления укрытие снимите, иначе растения могут подопреть. При желании можно нарезать приросты жимолости длиной 20–25 сантиметров для размножения одревесневшими черенками. Храните их до весны в снежном бурте или песке в подвале. Если прикорневая зона кустов осталась незамульчированной, начались морозы, но снега немного, сгребите к ней снег или укройте сухими листьями. Если кроме обычной теплицы у вас есть парники (именно парник, а не теплица, разница в том, что парники делаются в глубине земли), раскройте их, уберите урожай и очистите парники от земли и перегноя. В конце ноября можно продолжать выгонку лука на подоконнике. Для выращивания зеленого лука используют вызревшие луковицы лука-выборка многозачатковых сортов с коротким периодом покоя (Бессоновский местный, Погарский, Арзамасский, Ростовский, Спасский и другие). Луковицы этих сортов из одного зачатка формируют от трех до пяти листьев. Выращивать лук можно в гончарных горшках или в ящиках, набитых почвенной смесью. Высаживать луковицы специалисты рекомендуют мостовым способом — впритык. Хорошие результаты дают выгоночные многолетние луки: шнитт и батун, которые убрали в конце сентября и оставили на хранение в открытом грунте. Их надо принести в дом, дать оттаять, высадить в горшки и уже через две недели вы получите первую срезку свежей зелени.

Так выглядит вторая половина ноября для фермеров, которым не сидится на месте Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Ну а если вы закончили все садовые работы, а руки всё равно чешутся, последние дни осени можете посвятить изгороди. Приведите ее в порядок и идите уже отдыхать.