Как осень — так в кусты? Готовим ягодники к зимовке

Ягоды будут более крупными, если поддерживать молодость кустов. Но помните: если вы не уверены, что конкретное растение перезимует хорошо, лучше провести осенью лишь санитарную обрезку больных и засохших ветвей. Например, у вас молодые кусты, которые плохо перенесли жаркое лето или плохо акклиматизировались. Тогда основную обрезку лучше сделать весной. А вот давно растущие на вашем участке можно готовить к новому сезону уже осенью.



Малина и ежевика



Они требуют вырезки отплодоносивших стволов (ремонтантные сорта не трогаем в сентябре) и при необходимости — прореживания. Обычно в каждом кусте оставляют не более 4 — 5 стволов. Все, что меньше метра, убираем, срезая у самой земли.



Обрезав, надо посмотреть на срезы — если сердцевина ветки светлая, куст здоров. Если же вы увидите черную, темно-коричневую, то вас ждет борьба с серьезным вредителем, личинки которого наделали ходы в ветках. Иногда такие больные кусты проще вырезать полностью, обработать их и не ждать ягод на следующий год.



Крыжовник и смородина



— Внимательно осматриваем крыжовник, смородину (особенно не церемонимся с черной, а вот с красной, белой, модными золотистой и зеленой — не спешим) и отмечаем: некоторые ветки — с черными стволами, искривленные, имеют много ответвлений (им много лет), некоторые — с коричневатыми (не больше 2 — 3 веток дополнительных, эти помоложе) и светло-серые (эти обычно прямые, вертикальные — молодняк).



Прореживаем кусты, избавляясь от старых (чем ближе к земле срезаем, тем лучше). Все, что наклонились до земли, тоже убираем. Обязательно смотрим на куст сверху — не получилось ли так, что в одной части куста веток больше? Тогда прикидываем, удаление какой не создаст пустоту, и вырезаем.



То же с направленными внутрь куста и молодыми невызревшими — это те, что за лето не превысили сантиметров 30 — 50. А если такой поросли много, оставляем 4 — 5 самых крепких. Не жалейте, ведь каждая лишняя ветка способствует загущению, что в нашем регионе в первую очередь чревато созданием приятной среды для множества болезней и вредителей, — говорит эксперт клуба садоводов Елена Савицкая.



После этого ваш куст будет легче дышать, проветриваться. Срезы менее 1 сантиметра в диаметре обычно не обрабатываем.



Жимолость



Ее лучше обрезать осенью — весной легко опоздать, она очень рано идет в рост. Но под корень резать нельзя — только в случае сильного загущения. Если хотим омолодить куст, старые ветки стрижем не ниже сантиметров 30 — 40.