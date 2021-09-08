Как осень — так в кусты? Готовим ягодники к зимовке

Садоводы клуба «Нескучный сад» научат, как привести заросли в порядок и помочь перезимовать в надежде на новый урожай. Хорошо, если у вас в саду крыжовник, малина, ежевика — без шипов. Но запастись плотными перчатками и острым секатором все равно нужно.
Если нужно размножить
Хотите получить новые кустики ваших сортов (если надо увеличить их число или просто заменить старый) — наклоняем живую ветку смородины, жимолости, крыжовника до земли, прикапываем в разрыхленную землю (можно шпилькой, скобкой прикрепить). Полили, макушка торчит сантиметров на 10, сверху горка земли — забываем про них на год. В следующем году обрезаем от материнского куста готовый посадочный материал!
Обрезать, чтобы увеличить
Ягоды будут более крупными, если поддерживать молодость кустов. Но помните: если вы не уверены, что конкретное растение перезимует хорошо, лучше провести осенью лишь санитарную обрезку больных и засохших ветвей. Например, у вас молодые кусты, которые плохо перенесли жаркое лето или плохо акклиматизировались. Тогда основную обрезку лучше сделать весной. А вот давно растущие на вашем участке можно готовить к новому сезону уже осенью.
Малина и ежевика
Они требуют вырезки отплодоносивших стволов (ремонтантные сорта не трогаем в сентябре) и при необходимости — прореживания. Обычно в каждом кусте оставляют не более 4 — 5 стволов. Все, что меньше метра, убираем, срезая у самой земли.
Обрезав, надо посмотреть на срезы — если сердцевина ветки светлая, куст здоров. Если же вы увидите черную, темно-коричневую, то вас ждет борьба с серьезным вредителем, личинки которого наделали ходы в ветках. Иногда такие больные кусты проще вырезать полностью, обработать их и не ждать ягод на следующий год.
Крыжовник и смородина
— Внимательно осматриваем крыжовник, смородину (особенно не церемонимся с черной, а вот с красной, белой, модными золотистой и зеленой — не спешим) и отмечаем: некоторые ветки — с черными стволами, искривленные, имеют много ответвлений (им много лет), некоторые — с коричневатыми (не больше 2 — 3 веток дополнительных, эти помоложе) и светло-серые (эти обычно прямые, вертикальные — молодняк).
Прореживаем кусты, избавляясь от старых (чем ближе к земле срезаем, тем лучше). Все, что наклонились до земли, тоже убираем. Обязательно смотрим на куст сверху — не получилось ли так, что в одной части куста веток больше? Тогда прикидываем, удаление какой не создаст пустоту, и вырезаем.
То же с направленными внутрь куста и молодыми невызревшими — это те, что за лето не превысили сантиметров 30 — 50. А если такой поросли много, оставляем 4 — 5 самых крепких. Не жалейте, ведь каждая лишняя ветка способствует загущению, что в нашем регионе в первую очередь чревато созданием приятной среды для множества болезней и вредителей, — говорит эксперт клуба садоводов Елена Савицкая.
После этого ваш куст будет легче дышать, проветриваться. Срезы менее 1 сантиметра в диаметре обычно не обрабатываем.
Жимолость
Ее лучше обрезать осенью — весной легко опоздать, она очень рано идет в рост. Но под корень резать нельзя — только в случае сильного загущения. Если хотим омолодить куст, старые ветки стрижем не ниже сантиметров 30 — 40.
Обрабатываем
— Нынешнее лето в плане вредителей сада и огорода очень плодовитое было. И я бы рекомендовала делать обработки кустов осенние, не дожидаясь весны. Вы поможете им, обработав и почву вокруг — ведь там, в листочках и мульче, прячется армия тех, кто полезет по веточкам вверх с первыми теплыми днями, — советует садовод со стажем Татьяна Воробьева. — И листву опавшую (а на той же смородине, крыжовнике, например, ее здоровой в сентябре и не встретить) я убираю полностью. В этом году не советую ее даже в компост складывать, лучше сжечь.
Обкопать или мульчировать?
— Я — против мульчирования садовых деревьев и кустов на зиму, потому что в тепле преющей мульчи отлично зимуют вредители, — говорит агроном питомника Weit-Green Hous Татьяна Лебядко. — Перекопайте — неглубоко только, этим вы и закопавшихся в неглубокий верхний слой почвы личинок выморозите.
Сентябрь же, дожди? Но мы поливаем!
Любое растение лучше переносит морозы, если находится во влажной почве. Конечно, речь не идет о застое воды в корнях. Если участок не в низине — поливаем, и помногу (называется «влагозарядный полив»). А если добавите в воду микроэлементы — калий, магний, фосфор или железо, — которые нужны конкретному растению на этом месте, то просто «пятерку» вам нужно поставить!
Удобряем
Уже по морозцу — это когда днем минус 3 — 5 градусов температура — вносим азотсодержащие препараты или навоз под самое основание кустов. Раньше нельзя: если по теплу он попадет к корням, растения могут пойти в повторный рост. В этом вопросе лучше позже, чем рано. На взрослый куст — не меньше ведра-двух. Нет навоза — перегной.
Обязательный пункт
Садимся передохнуть, окидываем взглядом сделанную работу, свой любимый сад и говорим себе: «Какая красота! Какой (какая) я (мы) молодец!» Улыбаемся и идем дальше работать!