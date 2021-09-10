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«Спутник V» отольют в металле. Пока монетами

В России выпустят памятную монету, посвящённую коронавирусу

Российский фонд прямых инвестиций совместно с Московским монетным двором объявил о выпуске новых нумизматических наборов, посвящённых благодарности медицинским работникам за самоотверженный труд в период пандемии коронавируса.

Фото: Московский монетный двор/РФПИ
Фото: Московский монетный двор/РФПИ
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Как сообщили 10 сентября в РФПИ, в продажу в ближайшее время должны поступить два тематических нумизматических набора — «РФПИ» и «Спутник V». В их состав входят памятная монета Банка России номиналом 25 рублей, посвящённая труду медиков, и сувенирные жетоны из недрагоценного металла — нейзильбера — «Российский фонд прямых инвестиций» и «Центр имени Н.Ф. Гамалеи. Спутник V».

Тираж наборов будет ограниченным, уточнили в РПФИ.

Ранее «Фонтанка» писала, что летом этого года Центробанк выпустил памятные монеты с медвежонком Умкой из легендарного советского мультфильма.

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Комментарии (6)

AlBerkut
Нейзильбер не металл, это сплав, сплав металлов. Неучи, млин, жертвы ЕГЭ...
Владислав М
А не является ли это незаконной рекламой товара и частной компании?
Piter Russo
Каждому привитому спутнику - выдавать монетку.
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