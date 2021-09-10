Российский фонд прямых инвестиций совместно с Московским монетным двором объявил о выпуске новых нумизматических наборов, посвящённых благодарности медицинским работникам за самоотверженный труд в период пандемии коронавируса.
Как сообщили 10 сентября в РФПИ, в продажу в ближайшее время должны поступить два тематических нумизматических набора — «РФПИ» и «Спутник V». В их состав входят памятная монета Банка России номиналом 25 рублей, посвящённая труду медиков, и сувенирные жетоны из недрагоценного металла — нейзильбера — «Российский фонд прямых инвестиций» и «Центр имени Н.Ф. Гамалеи. Спутник V».
Тираж наборов будет ограниченным, уточнили в РПФИ.
Ранее «Фонтанка» писала, что летом этого года Центробанк выпустил памятные монеты с медвежонком Умкой из легендарного советского мультфильма.