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ЦБ выпустит памятные монеты с медвежонком Умкой

Любимый многими советский мультфильм про медвежонка Умку, первая часть которого вышла ещё в 1969 году, будет запечатлён на памятной монете. О выпуске в обращение Центробанк сообщил 29 июня.

Фото: cbr.ru
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«Банк России 30 июня 2021 года выпускает в обращение памятные монеты «Умка» серии «Российская (советская) мультипликация»: серебряную номиналом 3 рубля; из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей (в том числе с цветным покрытием)», — говорится на сайте регулятора.

На серебряной трёхрублёвой монете (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г) диаметром 39,0 мм можно увидеть сидящих у проруби героев мультфильма «Умка» — мальчика и медвежонка — на фоне льда и звездного неба. Таких будет выпущено всего 7 тысяч.

Другая монета чуть меньше в диаметре — 27 мм. Тираж с цветным покрытием — 150 тыс., с рельефным — 850 тыс.

Фото: cbr.ru

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Комментарии (1)

dedmoroz_5e4d8827384c2
какой медвежонок,
лучше набор монет с брошками;)
и ювелирный набор брошек;)
серией лимитед
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