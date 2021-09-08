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Старинная аптека на Невском закрылась по «техническим причинам»

Одна из старейших аптек Петербурга, располагавшаяся в доме-памятнике на Невском, закрылась. Как сказано в объявлении на ее двери, аптека не работает «по техническим причинам».

Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
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Как ранее сообщала «Фонтанка», украшенные лепниной, позолотой и мрамором помещения с конца апреля освобождают для нового арендатора. Долгое время их занимала аптека петербургской сети «Петрофарм». С 2016 года она находится в процессе банкротства. В 2019 году право аренды помещений на Невском приобрел на торгах за 47,8 млн рублей основной кредитор должника ООО «Криптекс». При поиске нового арендатора рассматриваются и «не фармацевтические» варианты.

На «Петрофарме» прервется династия располагавшихся по этому адресу аптек, первая из которых — аптека Карла Кресслинга — известна с первой четверти XIX века, а на Невский перебралась в cамом начале XX века. В советское время аптека, как и Большая Конюшенная улица, носила имя народовольца Андрея Желябова, а позже стала просто «шестеркой».

В КГИОП не увидели оснований для присвоения аптеке на Невском особого статуса. Ее появление в историческом доме не было связано с первоначальным функциональным назначением здания и его архитектурно-художественным решением, заключили в комитете.

Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»

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