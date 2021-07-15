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В Смольном не увидели ценности в вековой династии аптек на Невском

Смольный отказался защищать аптеку с вековой историей на Невском проспекте в Петербурге

В комитете по охране памятников Петербурга не видят оснований для особого статуса аптеки на Невском проспекте, которая считается одной из старейших в городе. Вековой династии для этого не достаточно.

Это следует из ответа КГИОП на обращение Бориса Вишневского, депутат опубликовал его 14 июля. Как отмечается в письме за подписью председателя Сергея Макарова, дом немецкой лютеранской церкви Святых Петра и Павла на пересечении Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы, который последние семь лет является памятником, построен в середине XVIII века, аптека появилась на первом этаже не раньше конца XIX века.

«Появление аптеки не связано с первоначальным функциональным назначением объекта и его архитектурно-художественным решением... Учитывая вышеизложенное, дополнение существующего предмета охраны объекта предложенной вами фразой «исторически ценное функциональное назначение — аптека» не является обоснованным», — заключили в комитете.

«Фонтанка» подробно рассказывала о судьбе аптеки сети «Петрофарм», на которой рискует прерваться вековая династия. В «Петрофарме» сообщили, что точка закрывается на ремонт, но на Невский аптека может и не вернуться: помещению общей площадью более 1000 кв. м. ищут нового арендатора.

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Комментарии (1)

Августина
При чем тут династия? Аптекой владела одна семья в течение 100 лет?
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