В Смольном не увидели ценности в вековой династии аптек на Невском

Это следует из ответа КГИОП на обращение Бориса Вишневского, депутат опубликовал его 14 июля. Как отмечается в письме за подписью председателя Сергея Макарова, дом немецкой лютеранской церкви Святых Петра и Павла на пересечении Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы, который последние семь лет является памятником, построен в середине XVIII века, аптека появилась на первом этаже не раньше конца XIX века.



«Появление аптеки не связано с первоначальным функциональным назначением объекта и его архитектурно-художественным решением... Учитывая вышеизложенное, дополнение существующего предмета охраны объекта предложенной вами фразой «исторически ценное функциональное назначение — аптека» не является обоснованным», — заключили в комитете.

