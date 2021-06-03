Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Центральная аптека сети «Петрофарм» на Невском проспекте объявила о скором закрытии. На ней может прерваться династия располагавшихся по этому адресу аптек, первая из которых известна с первой четверти XIX века, а на Невский перебралась в cамом начале XX. В конце апреля фармацевты провели инвентаризацию, а с 12 мая изменили график работы с круглосуточного на 9 утра — 9 вечера. Сейчас они распродают оставшиеся товары перед закрытием, и, хоть объявление гласит «на ремонт», «Фонтанка» узнала, что знаменитый зал с колоннами освободят ради нового арендатора. Аренда помещения на первой линии главной магистрали Петербурга обойдется ему в «скромные» 8 тысяч рублей за кв. м в месяц.



Дома немецкой лютеранской церкви Святых Петра и Павла на пересечении Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы построены в середине XVIII века, с тех пор не раз были перестроены, последний раз — в начале XX века. Тогда же здесь, как отмечают краеведы, снимала помещения аптека фармацевта Карла Кресслинга. Разглядеть ее можно было уже на фотографиях 1911 года, писал журнал «Собака.ру».

В советское время аптека, как и Большая Конюшенная улица, носила имя народовольца Андрея Желябова, но позже стала просто «шестеркой». Помещения в бессрочную аренду взяло ЗАО «Петрофарм». Центральная точка аптечной сети пока еще здесь работает, но предупредила своих клиентов о «ликвидации» товара.

Корреспондент «Фонтанки» побывал внутри и поразился обилию лепнины на стенах и потолках, позолоте, мраморным каминам, за решеткой которых просматриваются батареи, шикарным люстрам, лакированным деревянным дверям. Такое чувство, что ремонт здесь был не так давно, потребность в руках мастеров выдают лишь трещины на стенах. Сейчас вход с Невского ведет лишь в небольшой зал, проход в зал с колоннами затянут тентом. Как сообщили в «Петрофарм», точка закрывается на ремонт. Но, как выяснила «Фонтанка», ее место вскоре может занять другая организация.

автор фото Евгения Горбунова / «Фонтанка.ру» автор фото Евгения Горбунова / «Фонтанка.ру» автор фото Евгения Горбунова / «Фонтанка.ру» автор фото Евгения Горбунова / «Фонтанка.ру» автор фото Евгения Горбунова / «Фонтанка.ру» автор фото Евгения Горбунова / «Фонтанка.ру» автор фото Евгения Горбунова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Помещение 198-Н общей площадью более 1000 кв. м, в котором располагается в том числе и аптека, включает подвал, 1-й и 2-й этажи. Оно принадлежит городу и было отдано «Петрофарм» в бессрочную аренду, сообщил «Фонтанке» внешний управляющий компании Вадим Мамзиков. С 2016 года фирма находится в банкротном процессе. В апреле 2019 года право аренды помещения на Невском за 47,8 млн рублей приобрел на торгах ее основной кредитор ООО «Криптекс».

Снаружи на окнах, поверх вывески «Петрофарм», наклеено объявление об аренде. «Фонтанка» позвонила по нему и убедилась, что помещение действительно сдается. Агент отметил, что всего в бессрочной аренде у города находится более 200 кв. м в подвале, 400 кв. м на первом и более 300 кв. м под офисы на втором этаже здания. Аптека занимает порядка 130 кв. м на первом этаже. «В договоре у нас пока что прописано, что назначение "под аптеку", но это можно сменить», — обнадежил риелтор.

Перепланировка, по его мнению, тоже возможна, только работы нужно будет согласовать с КГИОП. Просят за аренду в исторических интерьерах скромно — около 8 тысяч рублей за кв. м в месяц.



Это нижняя граница оценок аналитиков. «На данный момент ориентировочный диапазон ставок аренды на Невском проспекте составляет от 8000 рублей до 12 000 руб/кв. м/мес. для помещений 100–200 кв. м », — сообщила «Фонтанке» Юлия Кузнецова, замдиректора департамента услуг для арендаторов и офисной недвижимости Colliers. Эксперт добавила, что коммерческие условия зависят от множества факторов, в частности, от того, в какой части Невского расположено помещение, его конфигурации, параметров витрин и входной группы.

Закрытие аптеки стало крайним звеном длинной цепи событий вокруг ЗАО «Петрофарм», которая началась еще в 2016 году, когда Всеволод Русаков подал иск о банкротстве компании. В 2018 году сеть была признана банкротом, суд открыл конкурсное производство. Однако затем начались судебные «качели». Апелляционная инстанция отменила решение о признании общества несостоятельным, окружной арбитражный суд ввел внешнее управление и назначил управляющим Вадима Мамзикова. В феврале 2019 года «Петрофарм» был признан банкротом повторно, но через несколько месяцев окружной суд отменил и это решение. К тому моменту часть его имущества — права аренды и права требования — продали на торгах. Но на этом кривые повороты в деле не закончились: в марте 2020 года суд снова ввел стадию конкурсного производства, но апелляционная инстанция ее отменила.



«Там есть старый корпоративный конфликт между акционерами, и из-за этого процедура идет так нестандартно», — пояснил «Фонтанке» арбитражный управляющий Вадим Мамзиков. Сейчас дело о банкротстве находится в стадии внешнего управления, причем с апреля место управляющего вакантно. Его занимал Мамзиков, но суд отстранил его от этой работы по жалобе представителя акционеров «Петрофарм» Натальи Зигле. В арбитражном суде она всячески выступает против банкротства компании и введения конкурсного производства.

Как ранее писала «Фонтанка», Наталья и Антон Зигле оппонировали основному владельцу «Петрофарм» фармацевту Максиму Долгополову, пытаясь доказать в суде, что тот незаконно приобрел акции компании у ее бывшего гендиректора Татьяны Кургановой. В августе 2017 года Долгополов окончательно доказал свою правоту в Верховном суде РФ. По мнению предпринимателя, за всеми действиями Зигле в борьбе за «Петрофарм» в действительности стоял его бывший бизнес-партнер Александр Пидцан.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

