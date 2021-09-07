Orange Group приобрела на торгах бывший офис «Траста» в Банковском переулке. Внутри может появиться трехзвездочный отель

Помещения площадью 1,9 тыс. кв. м по адресу: Банковский переулок, д. 3, лит. Б, раньше занимал лопнувший в 2014 году банк «Траст». Здание, в котором они находятся, является выявленным объектом культурного наследия «Железо-Красочные ряды», который входит в состав комплекса Малого Гостиного двора.

Холдинг Orange Group совместно со сторонним инвестором приобрел на торгах треть здания в Банковском переулке за 214 млн рублей. Как сообщили «Фонтанке» в компании 7 сентября, рассматриваются различные сценарии использования здания, в том числе под обустройство трехзвездочного отеля.

В июле помещения выставили на торги, организатором которых стал Российский аукционный дом. Начальная цена лота составила 189 млн рублей. Победителем аукциона стало ООО «Горизонт». Номер компании, указанный в системе СПАРК, совпадает с телефоном офиса ГК Orange Group, специализирующейся на управлении коммерческой недвижимостью.



В компании подтвердили «Фонтанке» победу в аукционе и подчеркнули, что покупают объект совместно со сторонним инвестором. Его имя и доли партнеров не раскрываются. Сейчас сделка находится на стадии оформления, изучаются различные варианты использования помещений, но базовый сценарий — открытие трехзвездочного отеля. В компании надеются, что запустят проект в 2022 году.



Orange Group существует с 1999 года. Холдинг управляет недвижимостью в России и Европе площадью более 100 000 кв. м. Это торговые и офисные центры, объекты стрит-ритейла, салоны красоты, рестораны и фудхоллы. Входящая в группу компания Orange Life! управляет сетью инвестиционных отелей под брендом IZZZI, первый из которых открылся в 2021 году в переулке Крылова.

