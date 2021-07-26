Бывший офис банка «Траст» в Банковском переулке выставят на торги за 190 млн рублей

Как сообщили 26 июля в пресс-службе РАД, общая площадь ожидающих торгов помещений в здании в Банковском переулке, 3, составляет 1,9 тыс. кв. м, что соответствует примерно 30% здания. Оно является выявленным объектом культурного наследия «Железо–Красочные ряды», который входит в состав комплекса Малого Гостиного двора.

Российский аукционный дом (РАД) выставит на торги треть здания в Банковском переулке, которую раньше занимал лопнувший в 2014 году банк «Траст». Помещения оцениваются в 189 млн рублей.

Здание расположено неподалеку от станций метро «Гостиный двор» и «Сенная площадь». Ранее в его помещениях располагался офис банка «Траст», который обанкротился в 2014 году. После этого на базе него был создан одноименный банк непрофильных активов, который принадлежит Центробанку.

Отмечается, что освободившиеся помещения можно использовать под размещение офисов, торговых объектов, школы танцев, художественной или фотостудии. Начальная цена лота — 189 млн рублей. Как подсчитали в РАД, срок окупаемости объекта с учетом арендных ставок на аналогичные помещения в округе — 7–8 лет. Торги назначены на 6 сентября.

На прошлой неделе РАД объявил о продаже семи корпусов «18-го Арсенала ВМФ» в Кронштадте по начальной цене 480 млн рублей. Ранее они уже продавались за 53 млн рублей. «Фонтанка» разбиралась, что стоит за поразительным ростом цены актива.