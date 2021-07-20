Фото: РАД (Российский аукционный дом) / auction-house.ru Поделиться Поделиться







Крупный петербургский оператор по обращению с металлоломом «Экспорт групп» (выручка в 2020 году — 2,8 млрд рублей) спустя всего год владения корпусами разорившегося военного завода «18-й Арсенал ВМФ» вновь выставил их на продажу.

История «18-го Арсенала», который с начала 19-го века снабжал флот вооружением — минами и торпедами, — завершилась пару лет назад. Переданный из владения Минобороны в подведомственное «Ремвооружение» завод уже в 2018 году заявил о намерении банкротиться и тогда же вошел в процедуру наблюдения. Три года его имущество и активы распродавались.



На прошлой неделе, 13 июля, петербургский арбитраж поставил в этой истории точки, завершив конкурсное производство. «Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства является основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника», — констатировала судья Рогова. Таким образом, от некогда крупного оборонного предприятия остались лишь распроданные и разрозненные объекты, часть которых в прошлом году перешла к «Экспорт групп».

«Облагородив» актив, продавец просит почти за то же самое втрое больше, чем сам завод просил еще два года назад, — теперь это сумма в 480 млн рублей. Правда, главная проблема — юридическое отсутствие под зданиями земли — пока так и не решена. Владелец «Экспорт групп» Виктор Суровый уверен: остались лишь небольшие формальности — месяца полтора, и этот вопрос будет решен.

В это верит и Российский аукционный дом, который в объявлении о продаже 19 июля написал: «Здания находятся на земельном участке площадью 34 964 кв. м», а далее — что «имущественный комплекс можно использовать под торговые, офисные, производственные, промышленные цели».



Однако есть опасения, что это не совсем так. Дело в том, что, по данным Публичной кадастровой карты Росреестра, этот земельный участок до сих пор не сформирован, не имеет границ и, соответственно, кадастрового номера. Представитель РАД Владимир Хлебников в разговоре с «Фонтанкой» заверил, что вопрос о земле на последних стадиях согласования — «осталось одну подпись получить». Именно поэтому этот объект пока не выставлен на торги, а лишь предложен к прямой продаже.

Правда, в комитете имущественных отношений на просьбу «Фонтанки» подтвердить, что там «осталась всего одна подпись», и разделить оптимизм владельца и продавца по поводу скорого решения судьбы несуществующего пока участка взяли паузу и к моменту публикации определенной позиции пока так и не высказали.



Фото: РАД Фото: Росреестр Поделиться Поделиться







Однако Владимир Хлебников оговорился, что речь, скорее всего, пойдет не о собственности на землю, а о передаче участка городом в долгосрочную аренду — на 49 лет. К тому же функциональное его назначение пока окончательно не утверждено. «Пока точного ответа нет. Но, скорее всего, под производство», — сообщил представитель РАД, оставив без ответа следующий вопрос: означает ли это, что торговлю и развлечения, как указано в объявлении, там разместить не удастся?



Если подходить к вопросу формально, то в объявлении о продаже речь и правда идет только о зданиях — без земли — по адресу: Кронштадт, Макаровская ул., д. 2, лит. Л, С, Т, У, Ф, Ч, Ш. Это почти полностью соответствует лоту, выставленному на продажу в 2019 году за 130 млн рублей в рамках распродажи имущества обанкротившегося АО «18-й Арсенал Военно-Морского Флота». Единственная разница — к тому лоту добавилась литера Ф («Здание кирпичное с котельной и 2 котлами»). Площадь этого трехэтажного кирпичного строения 1839 года постройки — 5,7 тыс. кв. м. Однако объяснение, почему за два года актив подорожал втрое, — не появление в лоте этого вновь выявленного объекта культурного наследия федерального значения.

«С учетом того, что сейчас Кронштадт развивается. Во-вторых, земельный участок сейчас будет выделен с правом аренды на 49 лет. И плюс они сейчас договариваются, чтобы получить выход к воде», — объяснил Владимир Хлебников повышение цены.

Кроме охранных обязательств по сохранению исторических зданий у семи построек «18-го Арсенала» есть и другое обременение — на его территории все еще находится масса военного имущества, которая соседняя войсковая часть все еще «потихоньку вывозит».



Фото: РАД (Российский аукционный дом) / auction-house.ru Поделиться Поделиться







На фотографиях из объявления о продаже даже далекими от темы морского вооружения обывателями явно угадываются корпуса торпедных аппаратов и морские мины, правда без «рогов». «Кожуха, — уточняет Виктор Суровый. — Имущество это принадлежит Министерству обороны, и в течение месяца его переместят. Там находится охрана Минобороны, и пока временно и безвозмездно мы предоставляем возможность тем кожухам там постоять». При этом можно отметить, что открытые площадки вне заводских корпусов, находящихся в собственности «Экспорт групп», расположены на той самой не кадастрированной «ничейной земле», к которой владелец цехов пока никакого отношения формально вообще не имеет.

На сайте компании прямо указывается на интерес к металлическому оборудованию старых производств: «Хотите выгодно продать старый завод? Разрушенные, заваленные цеха и предприятия мы выкупим у вас по самым высоким ценам!» На прямой вопрос корреспондента, удалось ли уже «Экспорт групп» вывезти оттуда какой-то интересующий ее металлолом, Виктор Суровый — чуть ли не по телефону слышно — разводит руками: «На самом деле выбрали все до нас. В ходе конкурсной процедуры, когда завод находился в банкротстве, оттуда тащилось все, что было не приколочено. До нас все вытащили. А мы просто немного облагородили, мусор убрали, что-то еще поделали. Визуальный какой-то марафет и порядок. Но металлолом не вывозили — это до нас уже сделали».



Фото: РАД (Российский аукционный дом) / auction-house.ru Фото: РАД (Российский аукционный дом) / auction-house.ru Фото: РАД (Российский аукционный дом) / auction-house.ru Фото: РАД (Российский аукционный дом) / auction-house.ru Поделиться Поделиться







Отвечать на вопрос, почему актив всего за два года подорожал втрое, Виктор Суровый не стал, отказавшись даже называть цену, за которую он купил пустующие цеха. Оставил без комментария он и вопрос корреспондента, насколько с ней сопоставима цифра, которая в 2019 году указывалась в качестве оценки этого объекта, — 130 млн рублей.

Однако в банкротных делах все ходы записаны, и история с распродажей имущества «18-го Арсенала» — не исключение. Следите за руками. Итак, в 2019 году лот с шестью зданиями (без земли) так и остался непроданным за 130 млн. Далее — в марте 2020 года он был выставлен на торги уже за 117 миллионов. Они шли на понижение, и 25 марта была зафиксирована окончательная цена — 52,8 млн рублей за все те семь зданий, что сейчас значатся в объявлении РАД, плюс асфальтированная дорога в 1,5 тыс. кв. м, железные ворота, две мемориальные таблички и по мелочи — водопровод, дымовая труба, канализация, электросеть.



Фото: скриншот СПАРК Поделиться Поделиться







Победителем торгов тогда был назван 19-летний петербуржец Роман Марнов. 30 марта 2020 года датирован отчет управляющего о заключении договора купли-продажи по этому лоту, однако в право собственности Марнов, судя по выписке из Росреестра, так и не вступил. Согласно ей, следующим после «18-го Арсенала» владельцем недвижимости в июле 2020 года стал уже «Экспорт групп». Почему — можно лишь предположить, что речь пошла о переуступке прав. А бизнес самого Романа Марнова, похоже, не задался: в марте 2021 года он получил требование от ГКУ «Имущество СПб» вернуть в казну 978 тысяч рублей долга (за другой объект, в Красном Селе), а в июне — уже банкротный иск от одного из своих контрагентов.



Изучив отчество, дату рождения и другие детали биографии Романа Марнова, в нем можно угадать близкого родственника Алексея Харитоненко, ставшего когда-то давно героем криминальной хроники «Фонтанки», в которой фигурировали четыре пули из «макарова». Уже тогда, когда Роману было всего три годика, Алексей Харитоненко характеризовался правоохранителями как человек рисковый, дерзкий и неоднократно замеченный в компании спекулянтов на торгах в Фонде имущества Петербурга. Предположение о том, стали ли цеха «18-го Арсенала» в 2020 году предметом семейного бизнеса, подтвердить не удалось — связаться с Харитоненко-Марновыми «Фонтанке» к моменту публикации не удалось.

Однако в сухом остатке — поразительный рост цены актива на Макаровской улице, 2, в Кронштадте: с 52,8 миллиона в марте 2020 года до 480 миллионов — в июле 2021-го. Объяснение этому есть лишь одно — высокие ожидания и вера в большое будущее этой площадки нынешнего владельца.

«Мы хотим, чтобы это все-таки были не производственные площади. Это центр города, плюс главная гавань Кронштадта. Нам кажется, надо сохранить это культурное наследие как арт-объект. Как «Остров фортов», — делится своими мечтами Виктор Суровый. — Но так как мы все-таки люди, которые работают с утилизацией — это наш основной бизнес, — а не творческие, поэтому мы решили предоставить эту возможность компетентным людям, у которых есть желание и есть возможности. И есть идеи, самое главное».

В то, что на месте военного завода город разрешит сменить назначение участка, верят и в РАД. «Это проистекает из логики развития окружающей территории. Это же центр Кронштадта. Там теперь везде туризм и отдых. Так что вряд ли на территории «18-го Арсенала» будет запрет на этот самый отдых», — сообщили «Фонтанке» в аукционном доме, уточнив, что формирование участка запланировано на конец августа.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

