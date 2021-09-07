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Ставшие Вишневскими кандидаты обещали подумать о фотосессии в избиркоме

Виктору Быкову (Борис Иванович Вишневский) и Алексею Шмелёву (Борис Геннадьевич Вишневский) предложили прийти в территориальную избирательную комиссию Центрального района и перефотографироваться для плаката на избирательных участках. Об этом «Фонтанке» 7 сентября сообщили председатели территориальных комиссий № 16 и № 30, которые отвечают за проведение на этой территории выборов в Государственную думу и Законодательное собрание.

«Мы позвонили и предложили им прийти на фотографирование, они сказали, что подумают. Изменить самостоятельно информационные плакаты о кандидатах мы не можем — у нас нет полномочий и оснований заменить на них фотографии», — заявили «Фонтанке» Владимир Соколов и Ольга Сердюк.

Как ранее писала «Фонтанка», территориальные избирательные комиссии № 16 и № 30 Центрального района Петербурга утвердили предвыборные плакаты. 43-летний Борис Геннадьевич Вишневский и 59-летний Борис Иванович Вишневский, недавно сменившие фамилии и имена и идущие на выборы в одном округе в Законодательное собрание с «яблочником» Борисом Лазаревичем Вишневским, сдали фотографии, на которых отрастили бороды и изменили прически, став похожими на оппозиционера ещё и внешне.

«Они действительно так выглядят, мы их видели, когда принимали у них документы, они действительно с бородами», — сообщили председатели избиркомов в ответ на вопрос «Фонтанки», не оказался ли новый образ Быкова и Шмелёва фотошопом.

Накануне кандидатов, сменивших фамилии, а также их политтехнологов раскритиковала председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она назвала происходящее апофеозом грязных технологий и призвала тёзок Вишневского сняться с выборов, если у них осталась совесть.

Самовыдвиженцы Вишневские идут на выборы в Заксобрание во втором округе в центре города, один из них также баллотируется в Госдуму. Борис Иванович Вишневский до смены фамилии был Виктором Ивановичем Быковым, он работал помощником вице-спикера ЗакСа Сергея Соловьёва (он сейчас также баллотируется в Государственную думу в центре города), Борис Геннадьевич Вишневский, до недавнего времени Алексей Шмелёв, трудится начальником отдела продаж в ООО «Европроект Групп».

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Комментарии (4)

AP-SPb
Не очень понятно только почему на "фотосессию" пригласили двоих? Фамилии меняли все трое, фотографии безбожно отфотошоплены у всех троих...
AndrewBarsik
Вряд ли кандидат Соловьёв догадывался как его "гениальная идея" разрекламирует его конкурента. Теперь небось локти кусает.
dedmoroz_5e4d8827384c2
за фотошоп просто снять с дистанции обоих клонов за предоставление недостоверной информации, это и будет законная защита прав избирателей от мошеннических технологий
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