Памфилова предложила переименовавшихся Вишневских сфотографировать, а им рекомендовала сняться с выборов в Петербурге

«То, что происходит в Петербурге, — апофеоз грязных технологий», — отметила она, говоря про одинаковые фотографии трёх Борисов Вишневских на плакатах для избирательных участков. «Эти технологи ловко поступили, не безграмотные, нашли дырку в законе», — добавила она. По её словам, из-за того, что кандидаты сменили только фамилию и имя, а не отчество, в бюллетенях не будет написано, что у них ранее были другие имена.



К рассуждениям о грязных технологиях она добавила риторические вопросы «не стыдно ли им» и также удивилась, как же будут их дети в школу ходить, после чего предложила им сняться с выборов, если у них есть «остатки совести». Кроме того, Памфилова предложила петербургскому избиркому поручить территориальной избирательной комиссии сфотографировать обоих кандидатов самостоятельно: «Захотели прославляться, пускай прославляются».