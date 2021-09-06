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Памфилова предложила переименовавшихся Вишневских сфотографировать, а им рекомендовала сняться с выборов в Петербурге

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предложила Виктору Быкову (Борис Иванович Вишневский) и Алексею Шмелёву (Борис Геннадьевич Вишневский) сняться с выборов, если у них ещё есть совесть. Об этом она заявила на заседании Центральной избирательной комиссии 6 сентября.

«То, что происходит в Петербурге, — апофеоз грязных технологий», — отметила она, говоря про одинаковые фотографии трёх Борисов Вишневских на плакатах для избирательных участков. «Эти технологи ловко поступили, не безграмотные, нашли дырку в законе», — добавила она. По её словам, из-за того, что кандидаты сменили только фамилию и имя, а не отчество, в бюллетенях не будет написано, что у них ранее были другие имена.

К рассуждениям о грязных технологиях она добавила риторические вопросы «не стыдно ли им» и также удивилась, как же будут их дети в школу ходить, после чего предложила им сняться с выборов, если у них есть «остатки совести». Кроме того, Памфилова предложила петербургскому избиркому поручить территориальной избирательной комиссии сфотографировать обоих кандидатов самостоятельно: «Захотели прославляться, пускай прославляются».

Территориальные избирательные комиссии №16 и №30 Центрального района Петербурга утвердили предвыборные плакаты. 43-летний Борис Геннадьевич Вишневский и 59-летний Борис Иванович Вишневский, идущие на выборы в одном округе в Законодательное собрание с Борисом Лазаревичем Вишневским, не просто сменили фамилии и имена, но и отрастили бороду, став похожими на него.

На плакате, который повесят на избирательных участках в центре Петербурга, оказались троё одинаковых мужчин: с залысиной и бородой. Двое из них недавно сменили фамилию и имя, став Борисами Вишневскими. Судя по фото, изменили они и внешность, скорее всего, не без помощи фоторедакторов. В Центризбиркоме уже заявили о законодательном пробеле. «Фонтанка» выясняла, действительно ли он есть.

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