автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник, 6 сентября, встретился с петербургскими педагогами в Главном штабе Эрмитажа. Темой беседы стало воспитание патриотично настроенных школьников. В аудитории затесались те, кто имеет гораздо большее влияние на подрастающие умы, чем учителя. Тиктокеры-миллионники в предвыборном пылу вписали в свой будничный контент немного политики.

Встреча с главой МИДа началась незаурядно. Высокий гость занял своё место раньше, чем приглашённые на встречу педагоги. Сергей Лавров терпеливо подождал пока учителя рассядутся. Атриум Главного штаба Эрмитажа оказался полностью заполнен.



Организаторы озаглавили тему беседы как «Взгляд на мир. Компетенции для мирового успеха». В анонсе говорилось, что Сергей Лавров расскажет «об особенностях формирования мировоззрения у молодого поколения в современном мире, и том, какие качества сегодня необходимы для того, чтобы принести пользу своей стране». На деле же министр обошёлся без речей и предложил сразу же задавать ему вопросы.

Первым взял слово педагог из 56-й гимназии. Он ещё до начала мероприятия благодарил коллегу за удачно подкинутую идею и ждал ответа в стиле «чего-то покрепче». «Что вам лично помогает ориентироваться в насыщенном информационном пространстве?», — спросил он.

Лавров коротко рассказал о разных источниках информации. Повисла пауза, раздались жидкие аплодисменты. «Не надо аплодировать после каждого вопроса. Я вижу, кто заводит публику», — отрезал министр. Общение с народом не совсем его жанр. Но за две недели до выборов — Сергей Лавров в первую очередь кандидат в депутаты в Госдуму, только после — дипломат. Лишь имея в виду этот факт и можно было сложить в единую картинку, казалось бы, необъяснимое смешение мало связанных между собой смыслов: МИД, Эрмитаж, учителя, патриотизм, блогеры.



автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Тем не менее гости Главного штаба никакого оксюморона во всем этом не видели. Ну вот собрали посреди учебного дня сотню педагогов на встречу с министром иностранных дел, чтобы он (а кому же еще?) им рассказал, как учить детей любить родину. Мало ли, что в Эрмитаже ни увидишь… Учителя, кажется, на полном серьезе спрашивали, нужно ли поощрять желание обучаться за границей, с какого возраста можно разговаривать с детьми о политике и как оградить школьников от вредного контента в интернете. В итоге вся беседа свелась к вопросу: как воспитывать патриотизм? Его педагоги задавали в различных формулировках, понимая, как люди неслучайные, что другого от них и не ждут. Лавров начинал ответы с замечания о том, что ему приходится повторяться и настаивал на изучении истории своей страны. Начинать лучше с детского сада.

В какой-то момент министра попросили назвать события, которыми могла бы гордиться страна. Этот набор в версии Сергея Лаврова кому-то мог показаться неожиданным, но удивляться, кажется, вообще никто не собирался. «За последние годы достигнуто очень много, — отметил Лавров. — Помните, в 90-е годы мы зависели от финансовой и гуманитарной помощи Запада. «Ножки Буша» закупали. Но никто уже об этом не помнит. У нас продовольственной проблемы сейчас не существует. Мы вернулись в статус первого производителя-экспортёра зерновых. Промышленность и наука, космос…. При всех критических высказываниях, многие из них справедливы, и тем не менее построен современный космодром «Восточный». Есть где себя применить, а если скучно, то приглашаю в дипломатию».



Отзывов учителей об этой встрече широкой публике не представлено. Но другие участники лекции о патриотизме вполне ожидаемо делились своими впечатлениями.

«Ребят, как вам мои очки? Чисто на чиле на расслабоне пришёл», — так начинает свои сторис со встречи с Сергеем Лавровым блогер Радмир Озодов. Его присутствие на этой встрече тоже — все делали вид — было вполне органичным, и все еще ни у кого не вызывало изумления.

В инстаграме у Радмира 31 тысяча подписчиков, в TikTok — 3,7 млн. Популярность он пытается заработать мелькающим в кадре «Феррари», женскими прелестями и раскидыванием денежных купюр в публичных местах.



Вместе с Радмиром в Эрмитаж пришла его девушка, тоже блогер, Таня Василенко. У неё 3,5 млн подписчиков в TikTok. Большинство роликов — это юмористические скетчи на тему отношений.



В TikTok Тани также встречаются ролики на предвыборную тематику.



Компанию Радмиру и Тане составил Юра Карпенко. Он пока начинающий тиктокер с менее чем 200 тысячами подписчиков. Завоевать любовь аудитории пытается прокачанной фигурой и зарисовками, где он исполняет роль сотрудника ГИБДД.



Карпенко с мероприятия записал сторис, где его друзья-блогеры передают привет своим мамам. Ни Радмир, ни Таня, ни Юра вопросов Сергею Лаврову не завали. В своих аккаунтах они опубликовали видео со встречи, тегнув МИД.

Самым популярным среди приглашённых блогеров оказался Иван Курапов, у него в TikTok 6,5 млн подписчиков. В кадре он выкрашивает усы в белый, пробует кошачью еду, сравнивает шоколадные яйца разного размера.

В сети можно найти курсы по продвижению от Курапова стоимостью 13 900 рублей. За эту сумму всех желающих обещают познакомить с системой «Контент на конвейере» и обучить актёрской игре. Курапов первым из блогеров решил задать вопрос.

«Сергей Владимирович, здравствуйте! Ой, извините, Сергей Викторович, здравствуйте», — начал он, а потом вразрез предыдущим вопросам о патриотическом воспитании, спросил, как оформиться самозанятым.

«Я хотел об этом поднять вопрос. То, что я сам недавно оформил самозанятого, и я был удивлен, насколько это круто, быстро и насколько у нас в России бизнес-климат, насколько он простой. Вопрос в связи с этим такой. Почему это не пропагандируется со всех телеканалов, почему об этом не кричат лозунги. По факту, я раньше очень занимался бизнесом, — признался Курапов. — Я понимаю, что сейчас как раз дети очень сильно заточены на заработке денег, на бизнесе и это для них будет очень мощный стимул, чтобы внутри у них был патриотизм, рос патриотизм. Это очень крутое событие».



Второй из блогеров вопрос задала Анастасия Петрук, также известная как ведущая телеканала «Санкт-Петербург». У неё в инстаграме 156 тысяч подписчиков. Посты немногословные, зато с красивыми фотографиями.



Анастасия заметно переживала и всю встречу, казалось, бесшумно проговаривала заранее написанный вопрос. Её маникюр салатового цвета удачно сочетался с кислотно-розовым чехлом телефона. Она поинтересовалась у министра, как объяснить школьникам, что «дело жизни надо выбирать с головой, а не руководствоваться легкостью бытия».

Сергей Лавров мысль оценил. «Вы как блогер сформулировали совершенно правильную проблему. Я на вас подпишусь тогда», — отметил он.

На исходе встречи микрофон взял мужчина с подкрученным вверх усами и серёжкой в ухе. Представился ни много ни мало преподавателем медитации и осознанного мышления Андреем Гусевым. То есть под определенным углом мог бы называть себя своим на этом педсовете в Главном штабе. Но постеснялся.

«Скажите, пожалуйста, как человек успешный. Как создать образ своего сознания, чтобы всегда быть мотивированным на изменение мира к лучшему», — спросил он. Лавров удивился неожиданному специалисту, но ответил: «Когда я что-то делаю, я сейчас не пытаюсь никого обидеть, но я меньше всего думаю, как это будет менять мир. Я вижу задачу и понимаю, что важно для страны, и мы над ней работаем. Насколько это осознанно? Осознанно в том смысле, что тебе понятны задачи и понятны цели, которую нужно достичь. Но если брать методический подход, то, наверное, можно диссертацию написать».



После встречи в Эрмитаже блогеры отправились есть суши и записали ролик, в котором они сообщили невидимому Сергею Лаврову, что им нужны «бабки», тикток-хаус и золотой ёршик. Это видео тега «МИД» не удостоилось.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

