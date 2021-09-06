На востоке кольцевой автодороги петербуржцы заметили необычного водителя. Как сообщает 6 сентября «Мегаполис», за рулем Infiniti находился малыш — на вид годовалый.
Ребенок сидел на коленях у мужчины и «рулил» в течение, по словам очевидцев, как минимум десяти минут. Был ли в машине кто-то еще, неизвестно: стекла были затонированы. Вместе со спутником юный водитель ехал по крайней левой полосе внутреннего кольца, перед съездом на дорогу в Янино.
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Мнения пользователей в соцсетях разделились: часть комментаторов считает, что взрослый поступил безответственно, другие говорят, что во время пробки ничего страшного не произойдет.