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Маленькая нерпа с необычной судьбой учиться есть по-петербургски

Фонд друзей балтийской нерпы из Петербурга выкармливает пациентку

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Маленькая ладожская нерпа, спасённая в Коккорево, заново учится есть рыбку, рассказывает и показывает 4 сентября Фонд друзей балтийской нерпы в своей группе «Спасение тюленей 699–23–99» «ВКонтакте».

Она питается как настоящая петербурженка: её кормят мойвой из семейства корюшковых. Пока только по пять рыбок в день, больше нельзя, рассказывают зоологи.

Худенькую, больную и поклёванную нерпу привезли в центр с западного побережья Ладоги в конце августа — необычно поздно для спасательного сезона. Ей, по оценкам зоологов, от 4 до 6 месяцев, она могла родиться в конце апреля.

Кадр из видео <a href="https://vk.com/wall-14600522_30576" class="io-leave-page _" target="_blank">«Спасение тюленей 699–23–99»</a>
Кадр из видео «Спасение тюленей 699–23–99»

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