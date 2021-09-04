Маленькая ладожская нерпа, спасённая в Коккорево, заново учится есть рыбку, рассказывает и показывает 4 сентября Фонд друзей балтийской нерпы в своей группе «Спасение тюленей 699–23–99» «ВКонтакте».

Она питается как настоящая петербурженка: её кормят мойвой из семейства корюшковых. Пока только по пять рыбок в день, больше нельзя, рассказывают зоологи.



Худенькую, больную и поклёванную нерпу привезли в центр с западного побережья Ладоги в конце августа — необычно поздно для спасательного сезона. Ей, по оценкам зоологов, от 4 до 6 месяцев, она могла родиться в конце апреля.

