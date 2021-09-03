Ученые предупредили об опасном последствии COVID-19

Органы людей, переболевших коронавирусной инфекцией, могут «стареть» на десятилетия, предупредили ученые. В исследовании приняли участие 89 тысяч человек, выживших после заражения COVID-19, а также 1,6 миллиона людей, которые не подверглись воздействию SARS-CoV-2, пишет 3 сентября РИА Новости.
По словам специалистов, у 30–40 летнего здорового взрослого человека потеря функции почек составляет около одного процента в год. Серьезные инфекции могут привести к более сильному или даже необратимому урону этого органа, либо к хроническому заболеванию.
«Новое исследование показало, что у 4 757 выживших после коронавируса произошла 30% потеря функции почек в течение одного года <…> Это эквивалентно старению органа на 30 лет», — сказал один из авторов труда доктор Зияд Аль-Али. Ученые уточнили, что наблюдения проводились по анонимным медицинским записям Управления здравоохранения ветеранов США, поэтому пациенты были преимущественно белыми мужчинами с медианным возрастом 68 лет.
Врачи не знают точно, почему именно почки сильно страдают из-за COVID-19. Они предположили, что этот орган может быть особенно чувствительным к различным воспалительным процессам в организме, либо к активизации иммунной системы. Кроме того, функцию почек могут нарушать проблемы со свертываемостью крови, подытожили они.