Ученые предупредили об опасном последствии COVID-19

Органы людей, переболевших коронавирусной инфекцией, могут «стареть» на десятилетия, предупредили ученые. В исследовании приняли участие 89 тысяч человек, выживших после заражения COVID-19, а также 1,6 миллиона людей, которые не подверглись воздействию SARS-CoV-2, пишет 3 сентября РИА Новости.

По словам специалистов, у 30–40 летнего здорового взрослого человека потеря функции почек составляет около одного процента в год. Серьезные инфекции могут привести к более сильному или даже необратимому урону этого органа, либо к хроническому заболеванию.