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Отпуск откладывается. Вылет рейса из Пулково в Анталью задержали на 12 часов

В Пулково вылет рейса в Анталью задержали на 12 часов

В аэропорту Пулково в Петербурге вылет рейса авиакомпании Nordwind Airlines N4 1833 в Анталью задержали на 12 часов. Время отправки самолета, по словам пассажиров, меняли пять раз.

Как сообщила 2 сентября читательница «Фонтанки» Лана, в воздушную гавань Северной столицы она прибыла сегодня к шести утра — самолет в курортный турецкий город должен был отправиться в восемь.

«Мы проснулись в пять утра, чтобы приехать. Время вылета сначала изменили на девять утра, потом на 12 дня, потом на 14, и еще раз — на 18:20. В последний раз нам самолет назначили на 20:00. Надеюсь, в этот раз все же улетим», — рассказала женщина.

Ждать вылета ей пришлось вместе с двумя детьми, одному два года, другому — четыре. По словам Ланы, ребята чувствуют себя нехорошо, они устали и плачут.

Как сообщили в пресс-службе Пулково, вылететь в Анталью должен был самолет из Даламана, но последний задержался из-за технической неисправности. Воздушное судно заменили. На данный момент с пассажирами задержанных рейсов работают представители компании.

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Комментарии (3)

tochilshik
нордвинд гнилая контора.никогда не беру на них билеты.
lamer
Где-то в турецком отеле изнывает в возбуждении Ахмет.
Наташки за вирусом собрались. И за другими приключениями.
Local
Каким то образом такие вещи компенсируются?
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