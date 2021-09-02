Отпуск откладывается. Вылет рейса из Пулково в Анталью задержали на 12 часов

Как сообщила 2 сентября читательница «Фонтанки» Лана, в воздушную гавань Северной столицы она прибыла сегодня к шести утра — самолет в курортный турецкий город должен был отправиться в восемь.



«Мы проснулись в пять утра, чтобы приехать. Время вылета сначала изменили на девять утра, потом на 12 дня, потом на 14, и еще раз — на 18:20. В последний раз нам самолет назначили на 20:00. Надеюсь, в этот раз все же улетим», — рассказала женщина.



Ждать вылета ей пришлось вместе с двумя детьми, одному два года, другому — четыре. По словам Ланы, ребята чувствуют себя нехорошо, они устали и плачут.

