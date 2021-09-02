Застрявшие в Турции туристы спустя 18 часов улетают в Петербург. Рейс «Северного ветра» откладывали, не объясняя причин

Как рассказали «Фонтанке» читатели 2 сентября, в первые часы вылет из Даламана переносили на «заведомо невозможное время»: то одновременно с другим рейсом, то за 15 минут до предполагаемого старта. Представители авиакомпании к ожидающим не выходили. На требование предоставить отель туристам ответили, что ехать туда около часа, пробудут они там недолго и смысла это не имеет. Некоторые остались в аэропорту, а некоторые уехали в отель, куда, по словам очевидцев, также заселили сотрудников авиакомпании.

«При этом сотрудники «Северного ветра» там и остались в отеле, видимо, самолёт полетел бы сам по себе? Нет, все прозаичнее, за отель заплатили минимум и ещё на 8 часов заперли людей в аэропорту», — возмущается читатель.



Также туристы жалуются, что воду им предоставили только спустя 4 часа после задержки, а из еды выдали «за все время по три бутерброда на человека». Из-за этого, утверждает очевидец, люди «штурмом брали кафе для персонала». Пошли слухи, что самолет сломан, поэтому после новости о начале посадки среди 400 пассажиров, включая детей, поднялась паника: отремонтированный ли это борт?



«До последнего не было никакой информации, пока мы не связались с представителем консульства. До этого все от нас прятались, продержали почти сутки, два раза дали по сэндвичу и отвезли в отель поспать три часа. Узнали, что к нам прилетел другой борт из Антальи», — рассказывает пассажирка рейса.



«Фонтанка» направила запрос в авиакомпанию «Северный ветер».

