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Застрявшие в Турции туристы спустя 18 часов улетают в Петербург. Рейс «Северного ветра» откладывали, не объясняя причин

Рейс «Северного ветра» из Даламана стартовал после длительной задержки

Пассажиры двух рейсов авиакомпании «Северный ветер» несколько часов ждали вылета, который все откладывали и откладывали. О причинах, по словам туристов, им не сообщали. Из турецкого Даламана в Петербург отправление задержали на 18 часов (с восьми вечера до двух дня), из Пулково в Анталью — на 11 (с восьми утра до половины седьмого вечера).

Как рассказали «Фонтанке» читатели 2 сентября, в первые часы вылет из Даламана переносили на «заведомо невозможное время»: то одновременно с другим рейсом, то за 15 минут до предполагаемого старта. Представители авиакомпании к ожидающим не выходили. На требование предоставить отель туристам ответили, что ехать туда около часа, пробудут они там недолго и смысла это не имеет. Некоторые остались в аэропорту, а некоторые уехали в отель, куда, по словам очевидцев, также заселили сотрудников авиакомпании.

«При этом сотрудники «Северного ветра» там и остались в отеле, видимо, самолёт полетел бы сам по себе? Нет, все прозаичнее, за отель заплатили минимум и ещё на 8 часов заперли людей в аэропорту», — возмущается читатель.

Также туристы жалуются, что воду им предоставили только спустя 4 часа после задержки, а из еды выдали «за все время по три бутерброда на человека». Из-за этого, утверждает очевидец, люди «штурмом брали кафе для персонала». Пошли слухи, что самолет сломан, поэтому после новости о начале посадки среди 400 пассажиров, включая детей, поднялась паника: отремонтированный ли это борт?

«До последнего не было никакой информации, пока мы не связались с представителем консульства. До этого все от нас прятались, продержали почти сутки, два раза дали по сэндвичу и отвезли в отель поспать три часа. Узнали, что к нам прилетел другой борт из Антальи», — рассказывает пассажирка рейса.

«Фонтанка» направила запрос в авиакомпанию «Северный ветер».

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Комментарии (2)

DEMOMON
Если есть возможность, не летите Редвингсами. Например, в 2018 году у ТУ-204 движок загорелся. Хорошо не успели высоту набрать. Вернулись в аэропорт.
Avs7153
Ветер, туман и снег.
Мы - одни в этом доме.
Не бойся стука в окно - это ко мне,
Это северный ветер, мы у него в ладонях.

Но северный ветер - мой друг,
Он хранит то, что скрыто.
Он сделает так,
Что небо будет свободным от туч
Там, где взойдет звезда
Аделаида.

Я помню движение губ,
Прикосновенье руками.
Я слышал, что время стирает все.
Ты слышишь стук сердца - это коса нашла на камнень.

И нет ни печали, ни зла,
Ни гордости, ни обиды.
Есть только северный ветер,

И он разбудит меня
Там где взойдет звезда
Аделаида.
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