КП: Отец жертвы педофила в Самаре заявил, что убил его случайно

Мужчина, подозреваемый в убийстве педофила, сам пришел к полицейским. Об этом 2 сентября пишет «Комсомольская правда в Самаре».



По информации издания, мужчина по имени Вячеслав заявил, что нанес своему знакомому по имени Олег смертельное ранение случайно «в ходе конфликта». Журналисты со слов источника в правоохранительных органах описали подробности. По предварительной информации, подозреваемый в убийстве был давно знаком с убитым, а 25 августа помогал ему грузить шкаф. «Давние друзья, хорошо общались. Олег был вхож в их семью, ребенка на руках держал. После работ выпивали, Олег уснул, а друг нашел у него в телефоне откровенное видео со своей девятилетней дочерью», — сообщил собеседник издания. После этого Вячеслав якобы сразу набросился на приятеля, сильно избил его и схватился за нож, однако их растащил знакомый. В тот же вечер выяснилось, что приставал избитый и к дочери своей бывшей девушки. С ним встретились еще раз, после чего он пропал. А 2 сентября, по информации «КП», Вячеслав пришел в полицию с признанием.

